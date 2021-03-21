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推动中美关系健康稳定发展

——专家学者解读中美高层战略对话

本报记者  裴广江  胡泽曦
2021年03月21日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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当地时间3月18日至19日，中美高层战略对话在安克雷奇举行。双方围绕各自内外政策、双边关系以及共同关心的重大国际地区问题进行了坦诚、建设性的交流。专家学者认为，在中美关系发展的重要关口，这是双方落实两国元首通话共识的具体举措。中美两国在各个领域加强沟通、交流和对话，有利于加强战略沟通，推动互利合作，妥善管控分歧，推动两国关系沿着健康稳定轨道向前发展。

落实元首共识 释放积极信号

2月11日中国农历除夕上午，中美两国元首通电话。中方表示，两国应该共同努力、相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。美方表示愿同中方本着相互尊重的精神，开展坦诚和建设性对话，增进相互理解，避免误解误判。双方同意就中美关系和共同关心的问题保持密切联系。

“两国元首的战略引领非常重要。”外交学院副院长王帆表示，中美高层战略对话是落实两国元首通话共识的重要举措。虽然对话开始时因为美方不符合外交礼仪的做法而出现了一些插曲，但总体上看，这次战略对话的交流是理性的、顺畅的，达到了沟通的效果。对话总比对抗好，这样的对话本身就能产生积极影响。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽指出，中美关系因美国上届政府的错误做法遭遇严重困难，双方有许多问题需要沟通。此次对话及时，内容丰富，时间也很充分。通过对话，双方增进了相互理解，确认了可以合作的领域，例如双方将建立中美气候变化联合工作组。双方都表示希望继续这种高层战略沟通，这也是一个积极信号。

北京大学国际关系学院教授王栋表示，这次对话是拜登政府上台以来中美之间首次举行的面对面战略对话。双方在对话中阐述了各自立场，有交流，也有交锋，特别是中方通过阐述严正立场，打掉了美国一开始的傲慢。双方通过对话加深了了解，对话具有建设性。

亮明原则立场 减少战略误判

在此次对话中，中方强调，中国共产党的执政地位是历史的选择、人民的选择；中方坚定捍卫国家主权和民族尊严，坚决反对别国对中国内部事务指手画脚；中美关系的本质是互利共赢而不是零和博弈。中方敦促美方消除上届政府对华错误政策影响，同时避免制造新的问题。

阮宗泽表示，世界上很多国家都深受美国干涉行径的危害，特别是广大发展中国家。中方在对话中坚定地表达了在有关问题上的原则立场，特别是坚决反对美国干涉中国内政，相当于为中美关系划出了红线，有助于减少战略误判。

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明表示，对于中美这样两个存在一定分歧同时又必须合作的大国而言，这样的对话十分必要。中美双方对话的前提是需要有相互尊重、求同存异的态度。美方在此次对话开场白中对中国内外政策进行无理攻击指责，中方针锋相对作出严正回应，捍卫了中国的主权、安全、发展利益，也有助于把对话带回到正确的轨道上来。

刁大明说，中方在对话中着重介绍了中国治国理政实践，表明了走本国选择的发展道路的决心，这有助于加深美方对中方的了解。美方应该认识到，美国的价值并不是国际价值，美国说的并不是国际舆论，美国等少数国家制定的规则并不是国际规则。

王栋表示，中方阐明在台湾、涉港、涉疆、涉藏问题上的原则立场，展现了捍卫国家主权、安全、发展利益的坚定决心。美方打着所谓“民主”“自由”“人权”的幌子干涉中国内政，这是中方绝对不会答应的，必须进行坚决反击。“中方在对话一开始就指出了美国国内存在的问题，包括对少数族裔的种族歧视等。美方也承认了自己的问题，这就是以斗争促进理解的体现，也是外交上一个非常好的典型案例”。

保持战略定力 着眼长远发展

中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是一场灾难。两国有责任找到不同政治制度大国相处之道，为人类文明作出历史性贡献。

王帆表示，美国上届政府将经贸问题政治化，但绝大多数美国在华企业继续赢利，不但没有离开中国市场，反而加大对华投资，这充分说明中美关系的本质是互利共赢。当前，中美两国在抗击新冠肺炎疫情、推动经济复苏、应对气候变化等方面有广阔合作空间，双方完全可以本着对两国和世界负责的态度开展合作。当然，这种合作必须是双向的、互利的，平衡解决双方关切。

阮宗泽指出，中方在对话中着重阐明了中国的根本发展目标，对内就是满足人民群众对美好生活的向往，对外就是通过自身发展为全人类的发展进步作出贡献，这有助于美方增强对中国政策和发展前景的理解。中国加快构建新发展格局、不断扩大对外开放，将为包括美国在内的世界各国创造更多合作共赢的机遇。

“中方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则发展对美关系，这是总结几百年来大国关系史、面向未来提出的负责任理念。中国有关发展中美关系的理念非常具有远见，是从构建人类命运共同体的高度上着眼的。”阮宗泽表示。

王栋表示，推动中美关系健康稳定发展，是两国人民和国际社会的共同期盼。中美两国应共同努力，相向而行，推动中美关系向改善的方向发展，共同维护亚太地区和平稳定，为促进世界和平与发展作出历史性贡献。

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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