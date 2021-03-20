新华社东京3月20日电（记者姜俏梅）日本气象厅20日晚在记者会上说，日本宫城县附近海域当天傍晚发生的地震震级由此前公布的7.2级修正为6.9级。宫城、岩手、福岛等县震感强烈。

据日本气象厅最新公布，地震发生于当地时间20日18时09分（北京时间17时09分），震中位于东经141.7度、北纬38.4度，震源深度59公里。气象厅此前已就此次地震发出海啸预警，预测宫城县可能遭遇1米高海啸，提醒当地居民远离海岸及河流入海口。当地时间19时30分左右，海啸警报已解除。

日本气象厅官员镰谷纪子在记者会上表示，本次地震为2011年“3·11”大地震余震，提醒当地居民余震及降雨可能导致落石和塌方等危险，今后一周还有可能发生强震。

据日本媒体报道，目前地震已造成宫城县、岩手县4人受伤，但均无生命危险。地震还造成部分地区停电，东北新干线部分路段因断电停运。

日本原子能规制厅说，目前宫城县女川核电站、福岛县第一、第二核电站以及茨城县包括东海第二核电站在内相关核设施均未发现因本次地震出现异常，核电站周边辐射监测数据也没有变化。

今年2月13日晚，日本福岛县东部海域发生7.3级地震，造成至少1人死亡，约190人受伤。日本气象厅认为，此次地震也是“3·11”大地震的余震。

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