新华社明斯克3月20日电（记者魏忠杰 李佳）中国脱贫攻坚成就图片展开幕式19日在白俄罗斯首都明斯克中国文化中心举行，白俄罗斯政府、企业、教科文和智库等各界人士，以及外国驻白使团代表等200多人出席活动。

本次主题为“追寻美好生活”的图片展由中国驻白俄罗斯大使馆主办。中国驻白大使谢小用在活动开幕式上说，历经持续奋斗，中国共产党团结带领全国人民如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，提前10年实现了《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，困扰中华民族几千年的绝对贫困问题得到历史性解决，创造了世界减贫史上的奇迹。

谢小用表示，中白两国是全面战略伙伴，举办此次图片展的目的是要与白方朋友分享成功的喜悦和经验，让大家更加了解中国，了解中国共产党执政为民的理念。中国愿继续同包括白在内的世界各国一道，共同努力促进世界减贫事业发展，为最终消除人类贫困贡献力量。

白俄罗斯第一副总理斯诺普科夫在致辞中热烈祝贺中国脱贫攻坚取得全面胜利。他说，2020年对于每个国家来说都充满了挑战，但在全球范围内的疫情等极端条件下，中国依然能够成功应对挑战，成为世界上唯一保持经济正增长的主要经济体。中国人民的智慧、凝聚力、勤劳勇敢和纪律性令世人钦佩。

他说，经过8年的努力，中国近1亿农村居民摆脱了贫困，2020年中国彻底消除绝对贫困。毫无疑问，在这项伟业中，中国共产党发挥了巨大作用，中国减贫经验对整个世界都弥足珍贵。

在图片展上，来宾们还共同观看了《战贫之路》微视频纪录片并听取中国驻白使馆工作人员现场讲解。本次图片展将持续一个月。

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