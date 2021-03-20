新华社东京3月20日电（记者王子江）东京奥组委20日在这里宣布，海外观众将被禁止入境日本观看今年夏天举行的奥运会和残奥会，以防止可能出现的新冠肺炎疫情传播。

东京奥组委主席桥本圣子在当天举行的五方会议后，面对记者宣读了一份联合声明，她说：“为了让海外门票持有者及时调整旅行计划，日本各方决定，他们将无法在东京奥运会和残奥会期间进入日本。”

她在宣读声明时说：“由于日本和很多国家的疫情形势依然非常严峻，日本各方认为，无法在夏天保证海外人士能够入境，这也包括奥运会和残奥会的门票持有者，因此最终做出了这一决定。在五方会议上，日方将这一决定告知了国际奥委会和国际残奥委会。”

国际奥委会主席巴赫和国际残奥委会主席帕森斯也通过视频参加了当天的会议，参加会议的日方代表除了桥本圣子，还有日本奥运大臣丸川珠代和东京都知事小池百合子。

巴赫在会议开始前的讲话中表示，这将是一项艰难的决定，这需要每个人做出牺牲，希望能够得到大家的理解。

3月初举行的上一次五方会议后，巴赫就透露，是否允许海外观众入境日本，决定权在日本政府。众多日本媒体很快就援引内部人士的话说，日本政府已经决定禁止海外观众入境。但桥本圣子坚持表示，最终的决定必须等到3月25日的火炬传递开始前做出。

禁止海外观众并不意味着奥运会和残奥会将闭门举行，桥本圣子表示，最终入场的本土观众人数将在4月底之前宣布。但早有消息透露，入场观众的人数为赛场容量的一半，上限不能超过两万人。

桥本圣子还说，奥运会门票在海外售出的数量大约是60万张，残奥会门票大约30万张，这些门票持有者将会得到原价退款。

另外据透露，即使是海外运动员的家属也将无法到日本为他们加油，因为现在保证奥运会正常举行是头等大事。另有媒体报道，已经录取的海外志愿者也只能放弃服务奥运会的计划，只有极少数讲稀缺语言的志愿者能够保住自己的位置。

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