新华社北京3月20日电 （记者李奥、史先涛）阿富汗塔利班19日警告美国，不要违反在5月1日前从阿富汗撤军的承诺，否则塔利班方面将作出反应。此前一天，阿富汗问题多方会谈在俄罗斯莫斯科举行，阿富汗政府、塔利班、俄罗斯、美国、中国和巴基斯坦等国的代表参加了会谈。

分析人士指出，随着美国撤军期限临近，阿富汗国内以及国际社会对于阿局势走向的担忧也在加剧。如果美国按计划撤军，而阿富汗冲突双方无法及时达成和平协议，该国未来安全形势可能会进一步恶化。

四国力促阿人对话

俄外交部指出，此次阿富汗问题多方会谈旨在推进阿内部对话，推动实现停火并打击恐怖主义与毒品犯罪。

俄外长拉夫罗夫18日参加会谈时说：“阿富汗冲突双方的伤亡继续扩大，普通民众伤亡继续增加，而‘伊斯兰国’正试图利用当前局势来巩固其在该国的势力，俄方对此表示严重担忧。”

俄方呼吁美方和塔利班遵守双方去年2月在卡塔尔多哈签署的和平协议。俄方认为，在当前阿富汗局势恶化的情况下，谈判进程不能再拖延。

俄美中巴四国在18日会谈结束后发表联合声明，敦促阿富汗冲突双方通过谈判达成和平协议，以结束长期战乱。声明呼吁阿冲突双方减少暴力活动，并呼吁塔利班不要发动春季和夏季攻势。声明表示，四国愿在和平协议达成后，为阿富汗提供政治和经济上的支持。

塔利班代表团成员苏海勒·沙欣19日在莫斯科举行的新闻发布会上警告，如果5月1日过后美军还不从阿富汗撤离，美方就将违反多哈协议，塔利班方面将对此作出反应。沙欣还表示，四国声明不支持在阿富汗重新建立“伊斯兰酋长国”，塔利班对此不能接受。

美军能否如期撤离？

阿富汗塔利班在1996年攻占喀布尔后宣布建立“阿富汗伊斯兰酋长国”。2001年，美国发动阿富汗战争，推翻塔利班政权。此后，塔利班不断与以美国为首的驻阿富汗北约联军以及阿富汗政府军交战。美联社报道指出，持续近20年的阿富汗战争已成为美国历史上最旷日持久的战争，美国为此耗资近1万亿美元，而塔利班至今仍控制着阿富汗约一半的国土。

俄罗斯当代阿富汗研究中心主任奥马尔·涅萨尔表示，此次莫斯科会谈旨在推动阿和平进程，阿政府与塔利班可借助此次机会进行直接对话，就双方在多哈和谈中存在的分歧进行面对面磋商。

美国和阿富汗塔利班去年2月在多哈签署了旨在结束阿富汗战争的和平协议。根据协议，驻扎在阿富汗的外国军队将在14个月内全部撤出。塔利班则承诺不再让阿富汗成为恐怖分子的庇护所。阿政府与塔利班代表团从去年9月起在多哈举行谈判，但谈判始终没有取得重大突破，阿富汗国内的暴力冲突也没有停止。

涅萨尔认为，美国能否在5月1日前如期从阿富汗撤军，现在仍不明朗。一方面，美方会要求相关各方继续履行多哈协议。另一方面，美方也清楚时间所剩无几，如期完成撤军存在困难。因此，美方会继续对阿富汗冲突双方施加压力，与此同时寻求重新确定撤军时间的可能。

美国总统拜登日前接受美国广播公司采访时谈到驻阿美军撤离计划。他说，5月1日前完成撤离“有可能，但有难度”。

未来形势不容乐观

下月，阿富汗问题有关各方将在土耳其举行会谈。国际社会近来积极组织相关会谈，美国国务卿布林肯日前也致信阿富汗总统加尼，提出一份加快推动阿和平进程的计划。分析人士认为，这一系列行动的主要目的在于推动阿冲突双方加紧谈判，争取早日达成和平协议，以避免阿富汗局势进一步恶化。

但对于美国此前提出的组建阿富汗过渡政府的方案，阿政府已明确表示反对。加尼16日表示，举行大选是阿富汗权力过渡的唯一方式。“如果不是通过选举的方式，我们不会将权力移交给继任者。”

塔利班方面也表示不会加入过渡政府。目前，其主要诉求就是，美国应遵守协议，按期从阿富汗撤军。

阿富汗舆论指出，阿政府希望拜登政府重新审查特朗普政府与塔利班签订的多哈协议，在塔利班遵守承诺前不要撤军。否则，阿政府有可能垮台，而内战将加剧。

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