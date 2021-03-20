新华社北京3月20日电 《参考消息》20日刊登源自英国《金融时报》网站的文章《在装机容量创纪录后，中国主导全球风能产业》。文章摘要如下：

总部设在比利时的全球风能理事会发布报告称，中国去年新增风电装机容量达52吉瓦，是2019年新增风电装机容量的两倍。

中国风电行业市场2020年新增装机容量比该机构预测值高出70%以上，这使得中国目前的风电装机容量超过欧洲、非洲、中东和拉丁美洲的总和。这意味着东亚地区风电装机容量约占全球的五分之三，高于2019年约占全球50%的比例。

全球风能理事会中国区主任梁万良说，有关部门对可再生能源的政策支持使得该机构调整了对今年中国新增风电装机容量的预测。他预计2021年中国新增风电装机容量仍会突破40吉瓦。

去年9月，中国宣布力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值，2060年前实现碳中和。

全球风能理事会估计，从2021年到2025年，中国每年需要新增50吉瓦以上的风电装机容量。从2026年起，每年需要新增60吉瓦以上的风电装机容量，才能在2060年前实现碳中和。

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