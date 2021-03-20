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拜登谴责新冠疫情下美国针对亚裔的仇恨犯罪上升

2021年03月20日15:25 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿3月19日电 （记者徐剑梅、邓仙来）美国总统拜登19日谴责新冠疫情下在美国针对亚裔的仇恨犯罪上升，呼吁民众团结起来，反对长期困扰美国的仇恨和种族主义“丑陋毒素”。

　　拜登当天到访南部佐治亚州首府亚特兰大，和副总统哈里斯共同会晤亚裔社区领导人。亚特兰大地区16日发生3起枪击案，造成包括6名亚裔女性在内的8人死亡。

　　拜登在讲话中说，仇恨和种族主义“是长期困扰和折磨我们国家的丑陋毒素”，美国社会针对亚裔的仇恨犯罪在上升。过去一年来，许多亚裔遭遇辱骂、殴打、骚扰甚至被杀害，这让许多亚裔上街时担惊受怕。

　　拜登还谴责在新冠疫情中一些美国人把亚裔当作病毒传播替罪羊的歧视性用语。

　　哈里斯表示，种族主义、仇外情绪和性别歧视在美国一直“真实存在”。

　　当天早些时候，拜登在白宫发表的一份声明中，呼吁美国国会迅速通过《反新冠疫情仇恨犯罪法》，以使联邦、州和地方政府能够遏制疫情期间仇恨犯罪上升势头。

　　《国会山》网站19日援引加利福尼亚州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨和极端主义研究中心对警方数据的分析指出，美国大型城市的反亚裔仇恨犯罪在2020年激增约150%。

　　《今日美国报》援引《美国公共卫生杂志》18日发表的一项研究报道，一年来，伴随反华言论的散播，美国社会针对亚裔的偏见和攻击呈指数级增长。

(责编：高歌、刘慧)

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