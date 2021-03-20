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智利卫生部长感谢中国为智提供抗疫支持

2021年03月20日15:24 | 来源：新华社
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　　新华社圣地亚哥3月19日电 （记者尹南、张笑然）智利卫生部长帕里斯19日在圣地亚哥表示，智利政府诚挚感谢中方提供科兴公司生产的新冠疫苗，这充分体现了两国政府和人民间深厚情谊，智方愿与中方继续深化双边和多边领域的合作。

　　帕里斯当天在会见中国驻智利大使牛清报时说，在中国政府大力支持下，智利已成为全球新冠疫苗接种率最高的国家之一。日前科兴疫苗在智利开展的三期临床试验结果已公布，证明疫苗安全有效，这一结果得到智总统皮涅拉和广大民众高度认可。

　　帕里斯说，中国抗击疫情取得显著成果。智方愿与中方共同努力，加强两国在疫情防控、疫苗研发与采购、传统医学、公共卫生治理等领域合作，推动世界卫生组织在国际抗疫合作中发挥更大主导作用，共同维护地区和国际公共卫生安全。

　　牛清报表示，中国坚定秉持疫苗公共卫生产品的“第一属性”，坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”，抵制任何把疫苗合作政治化的企图。中方愿在世卫组织框架下同智方加强抗疫合作，共同构建人类卫生健康共同体，在保证全球疫情防控的条件下，推动恢复人员流动和复工复产。

(责编：高歌、刘慧)

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