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驻外随笔：在乌兰巴托接种中国疫苗体验记

2021年03月20日15:13 | 来源：人民日报国际
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不久前，中国政府和军队向蒙古国捐赠的30万剂新冠灭活疫苗运抵乌兰巴托。根据当地防疫安排，记者于3月18日接种了第一剂中国国药新冠灭活疫苗。接种过程历时两个半小时，虽然程序有些繁琐，但接种疫苗后，在疫情越来越严重的乌兰巴托生活和工作，心理上感觉踏实了许多。下面就跟大家分享一下我的接种体验。

疫苗预约接种高效

约140万人口的乌兰巴托市，连续多日每天新增确诊病例过百例，而且有些病例的感染源不明确。疫情的蔓延，让记者有了尽快接种新冠疫苗的想法，记者电话联系了居住地乌兰巴托市苏赫巴特尔区的疫情防控负责人。她询问了一些基本情况后，便让记者第二天携带个人护照到儿童宫接种点接种疫苗。

巧合的是，就在18日上午接种疫苗前，蒙古国外交部新闻司有关人员致电，称可通过新闻司渠道安排接种疫苗。这些暖心举动着实让我这名外国记者有些感动。

“中国疫苗很安全，我们愿意打中国疫苗”

18日上午11时许，我自驾来到位于苏赫巴特尔区的儿童宫新冠疫苗接种点。当时气温为摄氏零下5度，三四级的西北风仍让人感受到冬天的寒冷。但乌兰巴托市民接种热情很高，排在儿童宫外面的接种队伍至少有100多米。排在记者前面的几位市民都表示，中国疫苗反应小、很安全，所以很愿意打中国疫苗。

在室外等待约40分钟后，记者进入儿童宫室内，开始了一系列接种前流程。首先登记护照号、居住地址、手机号码等信息，然后测量体温和血压，询问是否有病史或疫苗过敏史等问题，最后是接种疫苗。护士从储药箱拿出疫苗，告诉接种者是中国疫苗，并特意让接种者看清楚疫苗包装和一次性针具。

从2月23日起，乌兰巴托市就组织一线医护人员、警察等高风险人群接种疫苗，此后根据风险级别确定接种人群。目前乌兰巴托市有41个新冠肺炎疫苗接种点。截至18日下午，乌兰巴托近17万人接种第一剂新冠肺炎疫苗。蒙古国政府计划今年7月份为全国60%的人口（约201万）接种新冠疫苗。

蒙古国将继续采购中国新冠疫苗

目前，中国是向蒙古国提供疫苗无偿援助数量最多的国家，为蒙古国疫苗接种计划提供了有力保障。

随着中国疫苗在本国和外国接种人数的增加，蒙古国民众对中国疫苗越来越有信心。蒙古国副总理兼紧急情况委员会主席阿玛尔赛汗接种中国疫苗后，称赞中国疫苗的积极效果。

记者的很多朋友也表示希望接种中国疫苗。蒙古国政府新闻办主任钢照日格18日下午举行新闻发布会，介绍本国疫苗接种情况及下一步计划，称还将计划从中国采购新冠灭活疫苗，4月份拟派3架次专机从中国运输共90万剂疫苗。

(责编：高歌、刘慧)

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