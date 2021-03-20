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中国代表：谎言终究掩盖不了真相

2021年03月20日14:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国3月19日电 （记者李晓宏）第75届联大19日举行纪念消除种族歧视国际日会议。美国代表妄称新疆地区存在“种族灭绝”，抹黑中国，对此，中国常驻联合国副代表戴兵大使当场予以驳斥。

戴兵表示，种族主义威胁国际和平、稳定与发展，是全人类的公敌。中方坚定支持联合国在打击种族主义方面发挥积极作用，呼吁加大力度打击种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为，打击污名化、仇恨言论和暴力，建设平等、包容的社会。

戴兵指出，今天会议目的是纪念消除种族歧视国际日。令人遗憾的是，美国代表滥用联大平台，散播虚假信息，出于政治目的对中国无端指责，中方对此坚决反对、完全拒绝。美国代表在发言中难得公开承认美方自身的人权劣迹，这更说明美方没有资格对其他国家指手画脚。如果美国真的关心人权，就该去解决本国根深蒂固的种族歧视、社会不公、警察暴力等问题；就该采取有效措施防控疫情，挽救生命，确保疫苗全球公平分配；就该停止干涉别国内政，取消针对发展中国家的单边强制措施；就该停止在海外军事行动中滥杀无辜，并追究肇事者责任；就该深刻反省殖民和侵略历史，反思给有关国家人民带来的深重苦难。

戴兵强调，所谓新疆地区存在“种族灭绝”的说法荒谬绝伦，完全是别有用心的造谣、彻头彻尾的谎言。美国在涉疆问题上痴迷于制造谎言，但谎言终究掩盖不了真相。3月12日，64个国家在人权理事会作共同发言，敦促有关国家停止利用涉疆问题干涉中国内政，停止出于政治动机对中国进行无理指责，停止以人权问题为借口遏制发展中国家的发展。

戴兵表示，我奉劝美国摒弃意识形态偏见，停止利用人权问题作政治文章、挑起政治对抗、干扰国际人权合作，切实采取行动阻止本国持续不断发生的针对非洲裔、亚洲裔人群的歧视、仇恨乃至暴力谋杀，同时以平等合作的态度，多为国际人权事业做些实事、办点好事。

(责编：高歌、刘慧)

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