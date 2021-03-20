人民网联合国3月19日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军19日呼吁，国际社会应加快行动，在减贫道路上不让任何妇女和女童掉队。

当日，中国常驻联合国代表团和欧盟常驻联合国观察员团在联合国妇女地位委员会第65届会议期间共同举办“妇女与减贫：落实《北京宣言》和《行动纲领》的承诺”线上主题边会。中国常驻联合国代表张军、欧盟常驻联合国观察员斯库格和联合国妇女署副执行主任瑞格涅出席并致开幕辞。来自各国外交部、常驻团、联合国机构、国际组织、民间社会、学术界等约150名嘉宾出席会议。

张军在开幕辞中指出，2月25日，习近平主席宣布中国脱贫攻坚取得全面胜利，9899万农村贫困人口全部脱贫，其中妇女占一半。这一巨大成就全面推进了中国经济社会的发展进步，全面提高了中国妇女享受人权的水平，为全球落实《北京行动纲领》和2030年可持续发展议程注入了强劲动力。

张军强调，发展不充分不平衡导致极端贫困和性别不平等问题仍然普遍存在，新冠肺炎疫情加剧了妇女在教育、健康、就业等方面面临的挑战，特别是妇女因疫返贫问题突出。各国应结合国情，努力探索适合自身的减贫道路，为妇女发展打下基础，开辟空间；要把握政策方向，推动妇女减贫上升为国家意志；要聚焦重点难点，解决最弱势群体的实际困难；要加强能力建设，完善妇女发展的制度性保障；要建立伙伴关系，形成全社会支持妇女脱贫的强大合力；要加强国际合作，把妇女减贫纳入国际发展合作的总体框架。中国愿同各国及国际组织一道，合作推进妇女减贫事业，建设一个妇女免于被歧视的世界，打造一个包容发展的社会，共同构建人类命运共同体。

会议讨论深入，气氛热烈。与会各方积极评价中国妇女减贫取得的巨大成就，强调这为世界减贫事业和妇女发展作出了重要贡献，树立了榜样。呼吁国际社会加快行动，在减贫道路上不让任何妇女和女童掉队。

中国民间公益组织“黑土麦田”代表谢彩珍讲述了在湖南等地贫困村的扶贫经历，表示扶贫要因地制宜，用好数字技术，调动青年人积极性。联合国妇女署战略司代理司长加特福表示，中国减贫成就是无与伦比的，祝贺中国政府持之以恒致力于消除贫困，推进农村减贫战略。期待中方继续更好保护妇女权益、提升妇女贡献、展现妇女领导力。国际劳工组织工作条件和就业计划部主任托梅表示，中国对社会保障的持续投入和推进，令人印象深刻。这为中国实现脱贫目标奠定了基础，值得学习借鉴。埃及大使伊德里斯表示，中国脱贫实践为各国提供了宝贵经验。吉尔吉斯斯坦大使摩尔多瓦耶娃表示，中国妇女为脱贫事业作出的贡献，令人敬佩。

与会嘉宾表示，疫情加剧了极端贫困、饥饿和营养不良，扩大了性别不平等，凸显了消除妇女贫困的重要性和紧迫性。赞赏此次会议在新冠肺炎疫情背景下举行适逢其时，有利于提高对妇女减贫问题的关注，特别是因疫返贫、因疫辍学等问题，有助于各方加强经验交流和分享，推动保护妇女权益，让妇女在疫情应对和疫后重建发挥更大作用。各方一致认为，消除贫困是《北京宣言》和《行动纲领》以及2030年可持续发展议程的首要目标，是实现可持续发展、促进性别平等、推动妇女赋权的重要基础。国际社会应进一步落实《北京宣言》和《行动纲领》，凝聚共识，加强国际发展合作，为妇女经济赋权和可持续发展创造良好条件，促进和保障妇女福祉和人权。联合国妇女署副执行主任瑞格涅表示，期待中国和欧盟继续加强合作，为妇女和女童创造更美好未来和更公平发展机会。

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