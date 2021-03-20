人民网约翰内斯堡3月19日电 （记者王磊）3月18日，南非主流媒体集团独立传媒网站上线中国脱贫攻坚专题页面，全面系统地向南非以及南部非洲展示中国脱贫攻坚的经验和成果。自2月25日全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行以来，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利的消息在近一个月的时间里受到非洲媒体、专家、学者的广泛关注。

中国脱贫攻坚成就获非洲多国媒体积极报道

肯尼亚国家广播公司2月26日报道，中国兑现了到2020年实现农村贫困人口全部脱贫的承诺，为全球减贫作出了巨大贡献。文章表示，中国在扶贫方面取得的成就是巨大的。自新中国成立以来，已经有超过8.5亿人摆脱了绝对贫困。根据世界银行的数据，1981年中国将近90%人口的生活水平低于国际贫困线；到2019年，这一比例减少至不到1%。世界贫困率因此大为降低，其中超过7成的贡献来自中国。

南非国家广播公司2月28日在报道中提到，尽管受到新冠肺炎疫情的严重影响，但中国政府在过去一年中还是努力保障了中国人民的生计。中国实现了在2020年战胜贫困、完成全面建成小康社会的目标。截至2020年11月23日，中国832个贫困县全部摘帽，这是全球减贫的重要里程碑。

肯尼亚《人民报》刊发报道称，中国在过去短短数十年间使8.5亿人口摆脱贫困，成为最先实现联合国17个可持续发展目标中的第一个目标——“无贫穷”的发展中国家。与许多国家注重城市发展形成对比的是，中国优先考虑的是农村地区的减贫工作，而发展农业发挥了重要作用。中国模式为肯尼亚的社会经济转型提供了很好的参考。

加纳门户网站《加纳网》3月12日刊发文章称，过去40年中国成功地使7亿多人摆脱了贫困，对中国乃至世界都具有重要意义，而这一非凡成就的关键是中国共产党的领导。中国的扶贫奇迹为世界提供了宝贵的参考。

非洲专家学者高度评价中国扶贫经验

南非约堡大学学者丽塔·奥佐梅纳认为，中国在改善民生、减少贫困方面，取得了一系列伟大的成就，真正是为人民谋幸福。

乌干达《新愿景报》发文称，中国向非洲提供现代农技培训，帮助非洲开展农业基建，并在非洲建立了一批农业示范中心。以乌干达为例，中国援建的农业产业园积极发挥自身技术和基础设施优势，帮助周边农民灌溉自家农田，从而带动当地农业发展。

中非关系分析师塞拉芬·基姆布西2月27日表示，中国人已经证明，正确的领导总能使人们摆脱贫困。非洲应关注中国的脱贫突破并学习起来。罗犹拉媒体与传播中心执行董事伊利亚斯·莫库瓦博士表示，中国属于向前看的目光长远的国家，中国的哲学是关注未来，值得赞赏。

尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居称，中国的成就为国际减贫事业提供了重要经验。中国的实践证明，贫困不是“命中注定”，它可以被消除。尽管国情不同，但中国完善基础设施、开发人力资源等普遍做法值得非洲国家学习。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学经济学教授莫希说，非洲国家应以中国为榜样，将中国经验与非洲实际相结合，以工业化发展提高农业生产效率，减少广大农村地区的贫困与不平等现象，改善人民福祉，推进包容性增长。同时，非洲应加强与中国的务实合作，使非中合作成为非洲减贫与发展的有效平台和重要助力。

当地时间3月1日，毛里求斯总理贾格纳特就中国政府完成消除绝对贫困的艰巨任务表示祝贺，他高度赞赏中国作为拥有14亿人口的大国所取得的非凡成就。

3月3日，南非执政党非国大西开普议员、西开普青联主席萨义德在当地主流媒体《星报》《比陀新闻报》《开普时报》《水星报》评论版面及独立传媒网站发表题为“以人为本的中国模式”的文章，盛赞中国脱贫成就，呼吁南非学习中国减贫理念。

文章提到，中国提前10年实现了《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标，取得了脱贫攻坚的全面胜利。习近平主席在脱贫攻坚实践中发挥了直接、重要的作用，亲自主持7次扶贫研讨会，进行50次实地考察，并收集了14个不同贫困地区的数据。中国领导人决心战胜贫困，而且把人民置于所有发展计划的最中心位置。

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