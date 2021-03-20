2020年6月25日，美国华盛顿特区林肯公园，26岁的Anais（左）与一名男子辩论身后林肯解放碑的去留问题。Anais主张移除该纪念碑，而男子主张留下。 伊芙琳·霍克斯坦 摄

2020年8月28日，人们在美国首都华盛顿林肯纪念堂附近参加反种族歧视和暴力执法示威活动。 新华社发（阿兰 摄）

2020年8月28日，人们在美国首都华盛顿林肯纪念堂附近参加反种族歧视和暴力执法示威活动。 新华社发（阿兰 摄）

近日，2021年世界新闻摄影比赛“荷赛”奖公布提名作品，美国摄影家伊芙琳·霍克斯坦的作品《林肯解放碑前的辩论》（图①）获得年度提名。这张照片描述了关于移除林肯解放碑的争论，反映了美国日益剧烈的种族矛盾。

在美国黑人乔治·弗洛伊德被警察杀死引发大骚乱之后，美国多地掀起移除引发种族歧视争议纪念物的运动，最初的移除主要针对美国内战时期南部邦联的领袖，随后很快扩展到许多著名历史人物身上。林肯解放碑的形象备受争议，林肯一手持《解放黑人奴隶宣言》，另一只手放在一名跪地的黑奴头顶。支持移除的人认为，该纪念碑贬低了美国黑人的形象，不能公平地反映出黑人在自己的解放中所扮演的角色。反对移除的人说，这是对人们摆脱奴隶制束缚的积极描述，而移除此类古迹是抹杀了历史。此前，美国波士顿已决定主动移除位于市中心的一尊林肯解放黑奴的雕像。

历史人物的雕像既是对历史记忆的承载，也是对特定政治观点的公开表达。是否移除雕像，实质是对美国历史的再诠释和利益的再分配，反映了美国种族歧视的加剧。新冠肺炎疫情下，非裔美国人的感染和死亡人数远高于白人，更凸显美国的结构性种族主义问题。种族歧视将“美国式平等”的虚假面具撕碎。一直自诩为“人权卫士”“民主楷模”的美国甘当鸵鸟，既无心、也无力解决其国内日益严重的种族歧视问题。（行俭）

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