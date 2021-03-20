疫苗交接仪式。中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆供图

人民网努尔苏丹3月19日电 （记者周翰博）据来自中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆的消息，19日，中国政府援助吉尔吉斯斯坦政府新冠疫苗运抵吉首都比什凯克。吉总理马里波夫、中国驻吉大使杜德文以及中吉双方其他官员在机场共同出席交接仪式。

杜德文在致辞中表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中吉两国人民始终守望相助，携手抗疫，印证了两国“远亲不如近邻”的患难真情。在中国国内对新冠疫苗需求巨大的背景下，中方向吉方无偿援助疫苗充分彰显了中国政府和人民对吉政府和人民的深情厚谊，体现了中吉全面战略伙伴关系的高水平，希望并相信中国援吉疫苗将为吉抗击疫情、保障吉民众身体健康和生命安全发挥积极作用。

杜德文强调，作为世界上最早成功研发疫苗的国家之一，中国积极开展国际疫苗合作，落实习近平主席关于把中国疫苗作为全球公共产品的重要宣示，努力为提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。中方愿与吉方继续并肩战疫，推动构建中吉卫生健康共同体，深化中吉共建“一带一路”框架下各领域合作，造福两国人民。

马里波夫代表吉政府感谢中国政府向吉方援助新冠疫苗，强调中国克服本国抗疫任务艰巨等困难，成为最早向吉提供抗疫援助的国家之一。中方向吉方援助疫苗再次生动诠释了吉中两国间的睦邻友好关系。

马里波夫指出，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，加紧推进疫苗接种成为各国抗疫的重要任务。中国疫苗在国际社会得到广泛认可，相信中方援吉疫苗将为吉抗击疫情提供巨大帮助。吉方愿与中方进一步密切抗疫合作，携手战胜疫情。

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