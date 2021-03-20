法国总理让·卡斯泰18日宣布，法国正遭受第三波新冠疫情，自19日午夜起在16个省实行至少一个月的封闭措施。

相比以往两轮全国范围“封城”，这次的限制措施相对宽松。

“紧”中有“松”

卡斯泰在记者会上说，法国近期确诊的新冠病例中，大约四分之三关联最早在英国发现的变异病毒。“疫情正在恶化，我们现在的任务是不让它失控。”

法国18日新增确诊病例近3.5万例，现阶段巴黎地区重症监护病房病床使用率高于第二波疫情期间的峰值。

卡斯泰说，19日午夜开始，疫情最严重的16个省份将“封城”至少4周，涉及上法兰西大区、滨海阿尔卑斯省、滨海塞纳省和厄尔省等地。“这段时间足够让（防疫）措施产生效果。”

他说，相比以往两轮“封城”，这次的防疫限制措施将相对宽松。

理发店、服装店、家具店将关门，但书店和售卖生活必需品的店铺可以继续营业；学校照常上课；人们可以在以住宅为中心、半径10公里范围内的户外锻炼，但必须持有外出证明；如无必要原因，禁止离开这些疫情最严重省份旅行。

从去年12月中旬开始的全国性宵禁将持续，但受法国即将进入夏令时影响，从20日开始，宵禁开始时间推迟一个小时。

为时“不晚”

为防控新冠疫情，法国于2020年3月中旬首次实施全国“封城”，自5月中旬起分阶段解封；从10月底起再度全国“封城”，11月底起分三个阶段解除封禁措施。

一些人认为法国政府应该更早实施第三次“封城”，但卡斯泰18日在记者会上说，政府今年1月决定不“封城”，是正确选择。“如果那样做，我们将度过长达三个月的‘封城’，令人难以忍受。”

法国总人口超过6700万。法新社报道，法国新冠疫苗接种进度相对迟缓，迄今只有大约560万人接种了第一剂疫苗。

卡斯泰18日宣布，法国自19日下午开始恢复接种阿斯利康疫苗，他本人当天将接种。

欧洲药品管理局18日发布的调查结果显示，阿斯利康疫苗不会增加接种者整体的血栓风险，没有证据显示已有血栓病例与特定批次或特定工厂生产的该疫苗有关。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：高歌、杨牧)