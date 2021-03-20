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美国考虑驻阿美军撤离计划延后半年

2021年03月20日09:27 | 来源：新华网
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　　美国国防部一名官员披露，总统约瑟夫·拜登正在考虑把驻阿富汗美军全部撤离的期限延后6个月，但还没有作出最后决定。

　　美国有线电视新闻网援引这名官员的话报道，白宫希望阿富汗塔利班同意延期。不过，其他选项依然可谈，包括按原定计划于5月1日前全部撤军。

　　拜登本周接受美国广播公司新闻部采访时表露目前对驻阿美军撤离计划的想法。他说，全部撤离不会“花太久时间”，5月1日前全撤“有可能，但有难度”。

　　拜登说，美国正在与盟友协商，“处于决策过程中”。

　　俄罗斯卫星通讯社报道，塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德回应说：“多哈协议应当得到执行。”

　　美国时任总统唐纳德·特朗普领导的政府与塔利班2020年2月在卡塔尔首都多哈签署协议。依据协议，驻阿美军、北大西洋公约组织联军在2021年5月前撤离，塔利班承诺不允许其成员以及“基地”组织等其他极端和恐怖组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。

　　依照这项协议，去年7月中旬，驻阿美军从约1.3万人减至8600人。剩余美军及其他外国部队将于今年5月前撤出。驻阿美军现有约2500人。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：高歌、杨牧)

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