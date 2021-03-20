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日德拟签情报协定加强防务合作

2021年03月20日09:26 | 来源：新华网
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　　日本消息人士披露，日本和德国有望最快下周在东京签署军事情报保护协定，以期加强情报共享、武器装备采购等防务合作。

　　《日本时报》18日援引消息人士的话报道，这一协定旨在共享军事机密并防止泄露。这将为日本向德国出口所谓防御性武器装备消除一大障碍。

　　按照德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔的说法，该协定对这两个技术大国进行真正有价值的合作至关重要。

　　对德方而言，该协定有利于增加对亚洲事务的参与。去年9月，德国调整对外政策，起草印度洋-太平洋地区外交和贸易指导方针，寻求在安全领域增强在亚洲的存在，包括参与调解地区争端、派一艘护卫舰巡航。

　　德国总理安格拉·默克尔2019年2月访问日本时，与时任日本首相安倍晋三就签署军事情报保护协定基本达成一致。只是，由于德日各自对协定条款的法律解释不同，未能正式完成谈判。

　　日本已同美国、澳大利亚、韩国缔结军事情报保护协定。

　　德国打算2025年为海上巡逻机“更新换代”。日方希望德国采购日本产P-1型巡逻机。不过，德国去年把P-1排除在最终候选名单之外，理由是与日本合作不够充分。据日本时事通讯社分析，背后原因之一是德日没有建立情报共享机制，而海上巡逻机收集和传输的数据高度敏感。（胡若愚）【新华社微特稿】

(责编：高歌、杨牧)

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