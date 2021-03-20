新华社日内瓦3月19日电 联合国人权理事会第46次会议19日举行《德班宣言和行动纲领》议题一般性辩论。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭发言，敦促美国、英国等切实解决严重种族主义和种族歧视等问题。

陈旭表示，中方一贯坚决反对种族主义、种族歧视、仇外心理、仇恨言论和相关不容忍行为。今年是《德班宣言和行动纲领》通过20周年，中方支持非洲国家关于国际社会应增强政治意愿、全面有效落实《德班宣言和行动纲领》的意见。正如非洲国家指出，全球新冠疫情加剧了现有的结构性不平等和系统性种族主义、种族歧视问题，国际社会需加强合作，共同应对。

陈旭表示，美国在本次会议期间表示将正视自身种族主义和种族歧视等问题。听其言，更要观其行。希望美方能将公开表态转化为具体行动，首先是全面认真执行人权理事会关于种族歧视和警察暴力问题的第43/1号决议。美国应切实解决种族主义、种族歧视、警察暴力等问题，禁止传播种族主义和种族歧视言论，严厉打击针对非洲裔、亚洲裔人群和穆斯林的歧视和仇恨暴力行为，切实保障少数族裔权利，并致力于国际反种族主义事业，推动全面有效落实《德班宣言和行动纲领》。

陈旭表示，英国、澳大利亚、加拿大和有关欧盟国家同样应采取措施，解决自身严重的种族主义、种族歧视和仇外暴力问题。上述国家能否改过自新，人们当拭目以待。

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