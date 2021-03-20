目前，新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，疫苗接种是控制疫情流行的关键。随着中国国产疫苗附条件上市，中国政府在国内开展疫苗接种的同时，也开始向一些发展中国家提供疫苗援助。中国为什么要向其他发展中国家提供疫苗援助？有关进展如何？中国是如何开展这项工作的？3月19日，国家国际发展合作署新闻发言人田林回答了记者提问。

问：近来国内外都在关注中国开展新冠疫苗对外援助的情况，请介绍一下有关背景。中国政府为什么要提供新冠疫苗对外援助？

答：当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。面对百年来全球最严重的传染病大流行，任何一个国家都无法独善其身。世界卫生组织警告说，“除非人人都安全，否则无人会安全”。因此，团结合作是抗击疫情最有力的武器。

病毒无国界，人间有真情。一年多来，中国同世界各国携手合作，共克时艰。中国永远不会忘记，去年中国在应对新冠肺炎疫情最艰难的时刻，几十个国家和国际组织向我们伸出援助之手，提供急需的抗疫物资。在习近平主席亲自指挥和部署下，我们也在做好自身防疫工作的同时，向150多个国家和国际组织提供援助和支持，包括提供医疗物资援助、派遣医疗专家组、加快有关国家公共卫生基础设施建设、支持国际多边平台和机构应对疫情、帮助困难国家应对债务挑战等等。这是新中国成立以来开展的规模最大的一次紧急人道主义行动，是中国推动构建人类命运共同体的一次伟大实践，赢得国际社会特别是广大发展中国家的高度赞誉。

疫苗是疫情和病毒的克星，是抗疫防疫的硬核力量。去年5月，习近平主席在出席第73届世界卫生大会视频会议开幕式时宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。随着中国国产疫苗附条件上市，中国政府及时落实习近平主席的庄重承诺，优先向发展中国家提供疫苗，提供疫苗援助是其中的重要组成部分。

中国对外提供力所能及的疫苗援助，源于中华民族天下大同的理念和中国人民投桃报李的朴实情感，源于中国的国际主义情怀和中国负责任大国的担当，是我们坚持正确义利观、推动构建人类卫生健康共同体的必然要求。我们的援助既是对全球公共卫生事业尽责，有利于全球疫苗的公平分配，也是对本国人民生命安全和身体健康负责。我们将通过提供疫苗援助，继续同各方一道，为全球团结协作战胜疫情作出新贡献。

问：我们注意到一些西方舆论认为中国开展新冠疫苗对外援助怀有政治目的，意在赢得地缘政治竞争，您对此有何回应？

答：中国政府提供抗疫物资援助和疫苗援助，完全是光明磊落的。我们的初衷，首先是为构建全球抗疫防线作出中国贡献。新冠肺炎疫情暴露出，许多发展中国家特别是公共卫生体系薄弱的国家在应对疫情能力方面还存在不足。只有帮助他们尽快提升应对能力，全人类才可能迎来抗疫斗争的最终胜利。我们的目标是尽可能帮助发展中国家挽救更多无辜的生命，没有任何地缘政治目的，也不附加任何政治条件。在疫苗援助问题上，中国不是救世主，但我们愿做及时雨，做朋友危难时同舟共济的真诚伙伴。

其次，我们要为促进全球疫苗公平分配作出努力。去年下半年以来，随着各国疫苗研发不断推进和逐步投入使用，国际社会也愈加关注到全球疫苗的“分配赤字”问题。高收入国家迅速、大量获取了疫苗，但贫穷国家却依然两手空空。这种严重不公平的局面引发了国际社会特别是发展中国家的深切担忧。世界卫生组织总干事谭德塞说，“世界正处于灾难性道德失败的边缘”。

去年11月，习近平主席在二十国集团领导人第十五次峰会上指出，中国愿同各国加强合作，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。中国的疫苗援助为发展中国家及时获得疫苗带来了希望，为全球协同抗疫带来信心和力量。对于许多国家来说，中国援助的疫苗是该国获得的第一批疫苗。赤道几内亚总统奥比昂表示，中国疫苗为当地焦灼的抗疫战场带来希望的甘霖；津巴布韦总统姆南加古瓦表示，中国捐赠的疫苗犹如隧道尽头的光芒；菲律宾总统杜特尔特说，接收中国疫苗是菲律宾在抗击新冠肺炎疫情过程中迈出的关键一步；玻利维亚总统阿尔塞表示，玻方由衷感谢中国政府和人民在玻利维亚最需要的时候伸出援手。

在全球跟病毒赛跑、与死神竞速的关键时刻，任何分散抗疫合力的声音和行为，都是对生命的漠视、对公平的亵渎。对于种种“政治病毒”，全世界都应高度警惕、坚决反对。我们希望国际社会树立共赢理念，摒弃零和思维和政治偏见，多做有利于全球团结抗疫的实事，多做有利于全球公平获取疫苗的实事，坚决反对损人利己、囤积居奇、蛮横垄断的行径，坚决反对“疫苗民族主义”。

问：中国目前对外提供新冠疫苗援助的进展情况如何？此次援助行动有什么主要特点？

答：这次新冠疫苗对外援助，是新中国成立以来我们首次大规模对外提供疫苗援助，是中国政府落实习近平主席将新冠疫苗作为全球公共产品承诺的重要行动。如果说去年我们对外提供抗疫物资援助是此次人道主义行动的“上半场”，那么我们现在已经进入了“下半场”。主要有以下特点：

一是行动快。尽快获取疫苗是当前发展中国家抗击疫情的急需。中国政府想人所想、急人所急，在国产新冠疫苗附条件上市后，立即着手启动相关对外援助。国家国际发展合作署通过对外紧急人道主义援助部际协调机制，会同外交部、商务部、工信部、国家卫健委、交通运输部、财政部、海关总署、国家药监局、民航局等部门和实施企业，争分夺秒开展相关工作。截至目前，我们正在或即将向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助，对一些确实有困难的国家，我们还配套提供注射器方便其使用。援助疫苗正在及时有序地交付。

二是难度大。疫苗对外援助同去年实施的对外提供口罩、防护服等抗疫物资援助相比，需要更加复杂严格的条件。比如说疫苗的接种需要有关国家药监部门批准紧急使用许可，要落实国际国内冷链运输条件等等。国家国际发展合作署会同相关部门，及时梳理总结去年提供抗疫物资援助的成功经验，结合疫苗援助的特殊性，优化工作流程，提升工作效率，通过我国有关驻外使领馆，同几十个国家和国际组织开展多轮商谈，一个一个逐项落实。

三是范围广。此次疫苗对外援助的范围覆盖广泛，包括26个亚洲国家、34个非洲国家、4个欧洲国家、10个美洲国家、6个大洋洲国家。中国还向非盟、阿盟和联合国维和人员提供疫苗援助。我们在确定疫苗援助方案时，主要考虑以下几个因素：有利于发展中国家公平、及时地获取疫苗；有关国家的疫情严重程度和具体疫苗援助需求；中国政府自身所具备的提供疫苗的能力。

四是质量优。通过这次疫苗援助行动，体现出国际社会特别是发展中国家对中国疫苗安全性、有效性的充分信任。截至目前，全球已有60多个国家批准中国疫苗注册上市或紧急使用。多国政要带头接种中国疫苗，用实际行动为我们投下信任票。我们在开展疫苗援助时，也采取了最严格的质量控制措施，确保及时提供质量过硬的疫苗，为有关国家的抗疫行动作出中国贡献。

问：目前我国国内也开展了大规模新冠疫苗接种工作，我们对外援助新冠疫苗会使国内民众接种疫苗的进度受到影响吗？

答：新冠疫苗对外援助不会影响国内的接种进度。我国对外援助一贯本着量力而行、尽力而为的原则开展，这次新冠疫苗对外援助也不例外。一是我们向有关国家提供的疫苗援助数量是有限的，主要针对确有需要国家的高风险人群，目的是帮助他们解决燃眉之急。二是我们对外提供疫苗援助的前提条件，是要首先保障国内疫情防控工作需要。国家国际发展合作署会同各有关部门认真分析国内疫情形势和接种需求，综合考虑国内疫苗储备和产能等多方面因素，平衡兼顾国内和国外需求。三是随着我国多支疫苗逐步附条件上市，国内疫苗产能正在不断提升，能够充分满足国内民众的接种需求。

我们还要看到，今年以来国内多地曾报告本土散发病例和聚集性疫情，我国当前疫情防控形势仍然复杂严峻。抗疫工作面临的一项严峻挑战，是境外输入的风险仍在不断加大。我们向有关国家提供帮助，也有利于加强国际社会抗击疫情的努力，降低我国疫情境外输入的风险，巩固我们前一阶段来之不易的抗疫成果。

目前全世界同新冠肺炎疫情的战斗仍在继续，只要疫情不结束，中国的抗疫人道主义行动就不会停止，直至最终同国际社会一道彻底战胜疫情，维护全人类的健康福祉。

（新华社北京3月19日电）

(责编：岳弘彬、程宏毅)