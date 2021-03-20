新华社北京3月19日电 （记者高敬、赵珮然）记者19日从生态环境部获悉：联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）召开日期由原定的2021年5月更新为2021年10月11日至24日，会议地点在中国昆明。

据了解，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会筹备工作组织委员会负责人表示，经中国政府与联合国《生物多样性公约》秘书处协商，并经公约主席团审议，确定了COP15的日期。

COP15是一次重要的会议，大会将制定“2020年后全球生物多样性框架”，是继“爱知目标”后，全球新的10年生物多样性保护行动计划。

COP15是联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议。中国政府高度重视COP15筹备工作。中国作为COP15东道国，将认真履行义务，与国际社会携手努力，加强双、多边合作，努力将COP15办成一届圆满成功、具有里程碑意义的大会。

《 人民日报 》（ 2021年03月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)