本报布鲁塞尔3月18日电 日内瓦消息：联合国人权理事会第四十六届会议18日举行《维也纳宣言和行动纲领》议题一般性辩论。针对有关西方国家挑战不干涉内政原则的共同发言，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使代表一批发展中国家作共同发言，重申不干涉内政原则，反对以人权为借口干涉别国内政、损害别国主权。

陈旭表示，不干涉内政原则是《联合国宪章》重要原则和国际关系基本准则。根据联合国大会设立人权理事会的第60/251号决议，人权理事会的工作应遵循普遍性、公正性、客观性和非选择性等原则。我们主张各方通过真正的对话与合作促进和保护人权，反对将人权问题政治化和双重标准，反对出于政治目的，以人权为借口干涉别国内政、损害别国主权、破坏国际合作的做法。我们呼吁所有国家恪守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重其他国家主权和独立，根据《维也纳宣言和行动纲领》精神，共同推动人权领域国际合作，摒弃将人权问题政治化和干涉别国内政的行为。

中国代表团当天还在国家发言中表示，不干涉内政原则不仅是《联合国宪章》的重要原则，也是维护各国主权和独立、维护国际公平正义的根本性保障。只有坚持不干涉内政原则，才能防止人权被政治化，保证国际人权合作顺利开展；才能防止有关国家恃强凌弱，将自己的意志和模式强加于人；才能防止人权被用作军事干涉的借口。

中国代表团表示，今天一些国家在共同发言中质疑不干涉内政原则，中方对此深表关切。我们有理由担心这是要为以人权为借口干涉别国内政、损害别国主权寻求依据。这一危险倾向严重违反《联合国宪章》和国际关系基本准则，严重违反促进和保护人权的崇高目标。一些国家热衷于对别国指手画脚，却不去解决自身严重侵犯人权问题，不取消严重侵犯别国人民人权的政策和措施。我们呼吁这些国家恪守《联合国宪章》宗旨和原则，立即停止各种侵犯人权行为，停止利用人权服务于政治目的、干涉别国内政，真心诚意地同其他国家一道推动国际人权合作，真正为国际人权事业作出努力。

《 人民日报 》（ 2021年03月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)