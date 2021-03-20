张汉晖

我们坚信，在两国元首的战略擘画和引领下，中俄关系将始终沿着正确航向乘风破浪，不断迈向新高度，取得新成果，书写崭新篇章

冬季的莫斯科郊外白雪皑皑，五一村一栋淡黄色的欧式建筑庄严典雅，每年都吸引不少各国客人到访，它就是2016年正式对外开放的中共六大会址常设展览馆。

中共六大作为中共历史上唯一一次在境外召开的党的全国代表大会，书写了浓墨重彩的一笔。1928年，在中国革命处于低潮的艰难关头，142名中国共产党代表在苏联人民和共产国际帮助下，冒着生命危险，冲破重重险阻，远涉万里来到莫斯科，召开了中共六大。这不仅是中共早期在极端困难、极端特殊、极端秘密情况下召开的一次会议，为党的建设和发展、为中国革命和中国人民解放事业发挥了重要作用，也是中俄两国人民相互支持的历史见证和友好象征。在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的高度重视和亲自推动下，这座历经风雨的“银色别墅”被修复为中共六大会址常设展览馆，成为俄罗斯境内最受中国游客欢迎的红色旅游胜地之一，承载着铭记历史、巩固中俄传统友谊、促进两国人民世代友好的作用。

2021年，中国共产党成立100周年。100年砥砺奋进、风雨兼程，中国共产党人始终坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，不断自我革新、与时俱进，始终奋斗不息，带领中国人民坚定走适合本国国情的发展道路，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，书写了国家和民族发展的壮丽史诗。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，2020年，中国全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利。中国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将不断提升对外开放合作水平，推进高质量共建“一带一路”，充分发挥超大规模的市场优势和内需潜力，以自身发展带动世界经济复苏，与各国分享中国发展红利，以团结协作打造人类命运共同体。

目前，中俄关系正处于历史最好时期。中俄互为最主要、最重要的战略协作伙伴，中俄关系是互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系。今年两国将以庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为契机，重温中俄世代友好、合作共赢的缔约初心，继续扩大和深化双方全方位合作，为大国睦邻友好作出表率，为世界经济复苏注入动力，为全球战略稳定打造支柱，共同推动建设新型国际关系，积极构建人类命运共同体。

我们坚信，在两国元首的战略擘画和引领下，中俄关系将始终沿着正确航向乘风破浪，不断迈向新高度，取得新成果，书写崭新篇章。

（作者为中国驻俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2021年03月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)