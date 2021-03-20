本报驻德国记者 花 放 李 强

在德国汉堡港内，工人们将空客公司汉堡工厂生产的A320飞机大部件吊装到中远海运货轮，并准备运往中国天津。

本报记者 李 强摄

德国联邦统计局日前公布的2020年德国与中国双边贸易额显示，中国连续第五年成为德国最重要贸易伙伴。德方人士认为，中国有效控制疫情，经济恢复增长，德国多个产业受益于不断复苏的中国市场。随着中德经贸关系不断深化，双方合作潜力将进一步释放。

“对德国经济复苏而言是一个喜讯”

德国联邦外贸与投资署中国事务专家克里斯蒂娜·奥特表示，中国连续第五年成为德国在全球最重要的贸易伙伴，“对德国经济复苏而言是一个喜讯”。作为德企的重要销售市场，中国经济走出疫情影响的速度超出预期，德国汽车、机械制造和化工等多个行业从中受益。

数据显示，2020年中国是德国第二大出口目的地国。据德国电气电子行业协会消息，2020年该行业对华出口总额达233亿欧元，同比增长6.5%，增幅甚至高于2019年。中国仍是德国电气产品第一大出口目的地国。

“有迹象表明，德国电子电气行业将在疫情结束后迎来明显复苏，部分得益于同中国的伙伴关系。德国产品在中国市场很受欢迎，两国之间的经济关系不断加深。”德国联邦外贸与投资署专家米尔布雷特说。

德国联邦外贸与投资署中国问题专家维克连科表示，德国对华出口的强劲增长反映了中国市场需求，德国出口商是中国经济恢复增长的受益者。德国工商大会外贸主管特赖尔说，德中经贸合作防止了德国经济因疫情陷入更深低谷。

中国德国商会日前发布的年度商业信心调查报告显示，2020年德企在华业务持续复苏。尽管2020年上半年疫情导致销售额有所下降，但39％受访企业全年销售额以及42％受访企业全年利润都有所提升。

“如果没有中国市场，我们的营业额不会这么好。”德国汽车传感器供应商UST首席执行官奥拉夫·基瑟韦特表示，中国已经成为该公司在欧盟之外最大的出口市场，占销售额的15％。

德国毕马威会计师事务所国际业务首席执行官安德雷亚斯·格隆茨强调，去年下半年回升的中国业务部分弥补了经济衰退导致的损失，“中国是去年唯一实现经济正增长的主要经济体，德国企业自然可以从中获益”。

“中国用户的需求是创新的肥沃土壤”

中国驻德国大使吴恳强调，优势互补的新型互利合作正推动中德两国在价值链上深度融合，未来双方在人工智能、自动驾驶、数字经济等领域合作潜力将不断释放。

年度商业信心调查报告指出，中国许多关键产业正在为未来发展铺平道路，德国企业从中看到巨大商机，特别是创新技术和数字解决方案等高新技术产业。中德两国企业正不断发掘创新合作潜力，提高合作质量。

面对世界经济衰退，德国化工巨头巴斯夫不断加大对中国市场的投资。仅巴斯夫上海创新园项目投资总额就达1.8亿欧元，拥有700多名研发人员，逐渐成为巴斯夫全球和亚太地区的研发枢纽。巴斯夫全球先进材料及系统研发平台总裁楼剑锋表示，公司将继续加码上海研发中心的投资建设，研发重心将不断向亚洲倾斜，“最主要原因是我们对中国市场很有信心”。

工业巨头西门子和中国数百家工业企业开展合作，实施数字化转型升级，希望以可持续方式支持中国创新发展。截至2019财年，西门子在中国已拥有21个研发中心，超过5000名研发和工程人员。“中国用户的需求是创新的肥沃土壤。基于中国案例，全球科学家进行科技研发和应用，很多项目因此产生客户价值。”西门子中国研究院院长朱骁洵表示，研究院开始承担越来越多国际领先项目。

德国莱茵TüV集团大中华区高级副总裁陶思腾认为，中国供应链在全球抗疫中表现优异，为世界经济复苏提供了动力。德中制造业互补性强，双方可以开拓更多样化的合作形式。未来希望将德国工业基础设施、新能源汽车及配套设施、自动驾驶等领域的创新思维和技术服务引入中国，赋能中国制造业发展，实现合作共赢。

与此同时，越来越多的中国高新技术企业走出国门，在德国投资兴业。去年11月，中国电池制造商蜂巢能源科技有限公司宣布，将在德国投资20亿欧元，建立电池工厂和研发中心。预计建成后，可满足30万至50万辆电动汽车所需的动力电池。德国联邦外贸与投资署汽车专家比通托表示，这项投资将与其他供应商产生积极的协同效应和乘数效应，德国作为汽车生产基地的竞争力将得到增强。

“欧洲必须更加紧密地与中国合作”

77％在华德资企业预计所在行业2021年在中国的表现将优于其他国家市场，72％预计在华销售额将继续上升，56％预计其利润将上涨，96％企业表示没有撤离中国的计划，72％计划在生产设施、机械和研发等领域增加投资……接受年度商业信心调查的多数德国企业对在华业务持乐观态度。格隆茨指出，中国在诸多关键领域引领发展，德资企业立足中国市场非常重要。

德国工商大会发布的2020年年度报告显示，目前中国共有约5200家德国公司，是许多德国国际企业销售、利润和投资的前三大市场之一。对于不少德国本地企业而言，中国也是最重要的市场。

去年底，中欧投资协定谈判完成，德国政界、企业等对未来德中、欧中深化经贸合作寄予厚望。中国德国商会主席冯思翰说，通过中欧投资协定中的各项协议，德国企业有望在中国市场获得更多的法律保障和更好的竞争条件。德国工业联合会首席执行官罗悦鑫称，欧中双向提高市场开放度、优化竞争条件，对德国、欧洲和中国企业都大有好处。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席舒曼认为，欧中投资协定谈判完成意义重大，提振了双方企业和投资者的信心，将推动欧中关系进一步发展，为世界经济复苏注入正能量。他表示：“疫情结束后，希望德中经贸关系进一步深化。两国合作还有巨大的潜力，充分释放这些潜力符合德国利益。”

据德国工商大会最新数据，2019年，欧中贸易总额的近1/3来自于德中贸易。德国前总理施罗德指出，数十年来，中国的发展为很多国家带来机会。“在当前国际形势下，欧洲必须更加紧密地与中国合作”。

（本报柏林3月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)