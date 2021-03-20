关建武

新华社比什凯克3月19日电（记者关建武）中国政府援助吉尔吉斯斯坦政府新冠疫苗19日运抵吉首都比什凯克。吉总理马里波夫与中国驻吉大使杜德文在比什凯克玛纳斯国际机场共同出席疫苗交接仪式。

马里波夫代表吉政府感谢中国政府向吉方援助新冠疫苗。他表示，中国是最早向吉提供抗疫援助的国家之一，中方向吉方援助疫苗再次生动诠释了吉中两国间的睦邻友好关系。中国疫苗在国际社会得到广泛认可，相信中方援吉疫苗将为吉抗击疫情提供巨大帮助。吉方愿与中方进一步密切抗疫合作，携手战胜疫情。

杜德文在致辞中表示，新冠疫情暴发以来，中吉两国人民始终守望相助，携手抗疫，印证了两国“远亲不如近邻”的患难真情。中方向吉方无偿援助疫苗充分彰显了中国政府和人民对吉政府和人民的深情厚谊，体现了中吉全面战略伙伴关系的高水平。希望并相信中国援吉疫苗将为吉抗击疫情、保障吉民众身体健康和生命安全发挥积极作用。

杜德文表示，中方愿与吉方继续并肩战疫，推动构建中吉卫生健康共同体，深化中吉共建“一带一路”框架下各领域合作，造福两国人民。

杜德文与吉卫生和社会发展部第一副部长索尔通别科娃共同签署疫苗交接证书。

(责编：曹昆)