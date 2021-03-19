新华社北京3月19日电（记者董雪、潘洁）外交部发言人赵立坚19日表示，中方同意同美方举行此次高层战略对话，是落实两国元首通话精神的重要举措。希望美方能够同中方相向而行，推动中美关系健康稳定发展。

当日例行记者会上，有记者问：对于美方的一些关切，中美双方都作了一些阐述，看起来分歧还是比较大。在此背景下，中方如何看待这次高层战略对话的意义？

赵立坚表示，中方始终认为，中方同意同美方举行此次高层战略对话，是落实两国元首通话精神的重要举措。这也是两国元首亲自决策举行的。我们认为这次对话是双方一次加强沟通、管控分歧、拓展合作的好机会。

“此次对话对今后一段时期中美关系发展有着重要的指导意义。我们两国民众和国际社会都期待着此次对话能够取得务实成果。”他说。

赵立坚表示，中方是带着诚意和建设性态度与会的。“阿拉斯加州是美国最靠北的州。中国代表团成员抵达阿拉斯加的时候，不仅感受到了阿拉斯加寒冷的天气，也感受到了美国主人的待客之道。”赵立坚说，“我们希望美方能够同中方相向而行，按照两国元首除夕通话的精神，聚焦合作、管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。”

在回答其他提问时，赵立坚还表示，我们希望美方能够清楚，中方在维护自身核心利益方面的决心和意志坚定不移。美方也应该清楚，中方已经十分坚定地表明了立场，中国的内政不容任何干涉。

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