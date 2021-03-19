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泰国政府宣布下月起缩短入境隔离期

2021年03月19日21:26 | 来源：新华社
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　　新华社曼谷3月19日电（任芊）泰国新冠疫情管理中心19日宣布，将从4月1日起缩短入境泰国的隔离期，并考虑自10月起有针对性地解除入境隔离限制。

　　泰国新冠疫情管理中心发言人塔维辛19日在例行记者会上表示，目前泰国大部分地区的新冠疫情已缓解。为进一步提振经济并推动旅游业发展，新冠疫情管理中心当天举行会议，通过了4月1日至9月30日期间对入境泰国人士实施缩短隔离期的措施。

　　塔维辛介绍说，自4月1起至9月30日，对于未接种新冠疫苗的入境者，其隔离期将从原先的14天缩短为10天，仍需接受两次病毒核酸检测。在泰国有关各方做好准备之后，对于接种新冠疫苗后过了14天且不足3个月的入境者，如果他们同时持有无新冠病毒感染的健康证明，其隔离期将从原先的14天缩减为7天，仅需接受一次核酸检测；如果未持有无新冠病毒感染的健康证明，其隔离期也将缩减为7天，但仍需接受两次核酸检测。来自存在变异新冠病毒的国家和地区的入境者仍要被隔离14天。

　　塔维辛表示，新冠疫情管理中心在当天会上还考虑从今年10月1日起，对来自疫情风险低且不存在变异新冠病毒的国家和地区的人士免除隔离。此外，这次会议决定把应对新冠疫情的紧急状态法的有效期截止日从3月31日延长到5月31日；允许在今年4月中旬的泰历新年宋干节期间如期举行传统庆祝活动，但禁止举办大规模泼水活动。

　　据泰国新冠疫情管理中心19日发布的数据，泰国当天新增新冠确诊病例100例，累计确诊27594例；新增死亡病例1例，累计死亡90例。

(责编：崔越、杨牧)

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