新华社东京3月19日电（记者刘春燕）日本央行19日宣布，维持当前货币政策宽松力度，同时也对货币政策进行一系列调整。

日本央行当天在一份声明中说，继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。在运营层面，将长期利率变动幅度由此前的正负0.2%扩展至正负0.25%，增加利率弹性，扩大金融机构获益空间。

声明表示，日本央行取消每年购买6万亿日元（1美元约合108日元）交易型开放式指数基金的目标，但维持每年最多购买12万亿日元此类基金的上限，并将采取更具弹性的购买操作。央行把交易型开放式指数基金的购买对象绑定东京证券交易所股票价格指数。

另外，日本央行建立“促进贷款附加利率制度”，对金融机构存放在央行的活期存款支付一定利息，以便在必要时灵活降低利率。

央行行长黑田东彦表示，为达成2%的通胀目标，央行将坚持实施强有力的宽松政策，本次政策调整旨在增强超宽松货币政策的弹性和可持续性。他强调，央行将密切关注日本经济运行动向，在必要时推出进一步宽松措施。

日本总务省当天发布的数据显示，日本核心消费价格指数（CPI）已连续7个月同比下降。

(责编：崔越、杨牧)