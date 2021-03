人民网北京3月19日电 据外交部网站消息,外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下:

美国有线电视新闻网记者:关于美中阿拉斯加对话,第一,中方说,美方开场白致辞严重超时,违反外交礼仪,也不是待客之道。中方称美方致辞严重超时的根据在哪?第二,有美方官员表示,中方表现显示,中方来阿拉斯加似乎更倾向于作秀(intend on grandstanding),更聚焦的是戏剧化表现而非实质性会谈(public theatrics and dramatics over substance),你对这种说法有何回应?第三,官方媒体和社交媒体上,包括很多红底黑字的“大字报”,很多报道都把中方说的话放到了网上。中方有关的表述是否更多针对国内民众?

赵立坚:关于中美高层战略对话,中方已经发布了消息稿。

关于第一个问题,中方代表团官员已经就中美高层战略对话进行了背景吹风,其中也涉及到了你的这个问题。中方是带着诚意应邀去安克雷奇同美方进行战略对话的,并做好了按双方事先商定的程序和安排开展对话的准备。但美方在先致开场白时严重超时,并对中方内外政策无理攻击指责,挑起争端。这不是待客之道,也不符合外交礼仪。中方对此作出了严正回应。

关于你提的其他问题,中方在有关消息稿中也明确表达了中方的立场。是由于美方不遵守事先有关发言时间的约定,是美方挑衅在先,挑起争端在先,所以双方从一开始在开场白的时候就充满了火药味和戏剧色彩,这不是中方的初衷。

凤凰卫视记者:我们看到对于美方的一些关切,中美双方都作了一些阐述,看起来分歧还是比较大。在此背景下,中方如何看待这次高层战略对话的意义?

赵立坚:中方始终认为,中方同意同美方举行此次高层战略对话,是落实两国元首通话精神的重要举措。这也是两国元首亲自决策举行的。我们认为这次对话是双方一次加强沟通、管控分歧、拓展合作的好机会。此次对话对今后一段时期中美关系发展有着重要的指导意义。我们两国民众和国际社会都期待着此次对话能够取得务实成果。

中方是带着诚意和建设性态度与会的。阿拉斯加州是美国最靠北的州。中国代表团成员抵达阿拉斯加的时候,不仅感受到了阿拉斯加寒冷的天气,也感受到了美国主人的待客之道。这次开场白后面还有正餐。我们希望美方能够同中方相向而行,按照两国元首除夕通话的精神,聚焦合作、管控分歧,推动中美关系健康稳定发展。

西班牙埃菲社记者:你刚才说希望阿拉斯加会晤达成务实成果,你认为什么是好的务实成果?第二,昨天新疆自治区政府召开新闻发布会,称如果欧盟因为新疆而在22日欧盟外长会议正式通过涉华制裁,将采取反制措施。反制措施具体是什么呢?

赵立坚:关于第一个问题,我刚才说了,双方开场白之后将举行正式会谈,中方代表团会及时发布消息,请你保持密切关注。

关于第二个问题,昨天我已经非常完整地阐明了中方相关的立场。请你查阅昨天的记者会实录。

路透社记者:我想问一个有关中美阿拉斯加会晤更为宽泛的问题。双方最初的碰面给人留下的大致印象是,双方火药味很浓,唇枪舌战,讨论和对抗很激烈,中美在存在分歧的许多问题上进行了交锋。中方是否预期正式会谈的基调也会充满火药味?中方对正式会谈有何期待?你刚才说,这不是中方的初衷,那么中方会在明天的会谈中改变策略吗?

赵立坚:我们希望美方能够清楚,中方在维护自身核心利益方面的决心和意志坚定不移。美方也应该清楚,中方已经十分坚定地表明了立场,中国的内政不容任何干涉。当然我们希望在双方之后的闭门会谈里,双方能够通过充分沟通交流落实好两国元首通话的精神,能够通过此次对话推动中美关系重回正轨。

澎湃新闻记者:据报道,世卫组织新冠病毒溯源国际专家组组长安巴雷克18日接受采访称,专家组希下周发布约280页的赴华考察报告。文本微调主要集中在科学问题上,但一些汉英翻译问题耗费大量时间。请问中方是否已收到报告文本?是否同意报告内容?将于何时对报告作出评估反馈?

赵立坚:据我所知,溯源报告的相关工作一直是在中国和国际专家间进行。16日,世卫组织行政官员表示将于下周发布联合溯源研究报告。我们即向有关方面作了了解。据我目前掌握的情况,中方专家于17日收到世卫组织国际专家组发来的近300页的英文报告,目前还没有中文版,世卫方面正组织力量进行翻译。关于报告具体内容,我并不掌握。报告是否能在下周及时发布,这取决于中外方专家间的讨论。

这次联合溯源研究的主要结论、发现和建议,中方和国际专家已在2月9日联合发布会对外公布。我想强调的是,溯源问题是科学问题,应交由科学家们开展研究。

中新社记者:3月18日,联合国贸易和发展会议发布《2020贸易和发展报告》更新版,报告称中国去年下半年的出口复苏强于预期,预计今年中国经济将增长8.1%。中方有何评论?

赵立坚:面对新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击,中国政府及时果断采取有效宏观政策,统筹推进疫情防控和经济社会发展,在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。联合国贸发会议发布的有关报告反映了国际社会对中国经济发展的信心。

中国经济持续稳定发展,将为国际社会抗击疫情、复苏经济创造有利条件。今年前两个月,中国吸收外资、货物贸易进出口均实现开门红,同比分别增长31.5%和32.2%。中国美国商会日前发布报告显示,75%受访企业对今后两年中国市场前景持乐观态度,81%企业认为2021年本行业的中国市场将实现正增长。中国已成为美国、欧盟、日本、印度等120多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国经济早已深度融入世界经济,可以说你中有我、我中有你。

当前,中国正立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚定不移推动高质量发展。我们将进一步扩大对外开放,为世界各国开拓更大发展空间,提供更多合作机遇。

彭博社记者:关于加拿大公民迈克尔的案子,据我所知,迈克尔的庭审持续了两个小时,后续没有更多听证会(no further hearings)。据报道,加拿大外交官未能进场。中方对此有何评论?另据报道,康明凯将于周一庭审,你能否证实?

赵立坚:我昨天已经就有关加拿大公民个案阐明了中方立场。中国司法机关依法独立办案,并充分保障有关人员各项合法权利。中方一贯按照《维也纳领事关系公约》《中加领事协定》和中国有关法律法规,处理包括领事通报在内的有关事宜。中国司法主权不容干涉。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百二十二条,有关国家秘密的案件,不公开审理,任何人不得旁听。

路透社记者:一名在丹东的加拿大外交官今天向路透社表示,中方不允许加拿大外交官旁听庭审,此举违反《维也纳公约》和《中加领事协定》,并称自2月3日起,中方就不允许加拿大外交官与迈克尔见面。中方对此有何评论?中国外交部与加方是否就此有过沟通?

赵立坚:我刚才把中方的立场已经阐述得非常清楚了。我想问问你,如果中方没有向加拿大使馆通报,这名使馆官员是怎么知道19号,也就是今天有庭审并去了丹东的?

我刚才也说得非常清楚了。鉴于该案件涉及中国国家秘密,所以不会公开审理,也不允许任何人旁听。关于你提到的领事探视问题,在相互尊重和照顾彼此关切的前提下,中方主管部门将继续根据疫情形势,依法处理有关加拿大公民的领事探视问题。

印度广播公司记者:几位想回到中国的印度公民联系了中国驻印度使馆,使馆称,中方将在印度政府批准后向他们提供中国疫苗,中方是否已就此与印方进行了沟通?是通过北京还是中国驻印度使馆?第二,中方有关签证便利措施是否覆盖印度留学生?

赵立坚:有关报道不准确。新冠肺炎疫情是全人类共同的敌人。中方愿同各国推进疫苗研发和国际抗疫合作,携手早日战胜疫情。

关于你提到的签证便利问题,为有序恢复中外人员往来,中方对已接种中国生产的新冠肺炎疫苗,并持疫苗接种证明材料的外籍人员提供来华签证便利,有关具体措施和适用对象请你关注中国驻印度大使馆官方网站发布的通知。

我可以告诉你的是,中国政府高度重视保护广大来华留学生的合法权益,要求各相关高校与境外学生保持密切联系,认真安排好线上教学,妥善处理学生合理关切和要求。中方将在确保防疫安全的前提下,统筹研究外国留学生来华复学事宜,并将就此与各方保持沟通。

追问:我理解签证便利措施不适用于留学生,对吗?中国驻印度使馆并未向想回到中国的印度公民获得中国疫苗作出任何承诺,对吗?

关于你所提的问题,你最好让你的同事去问一下中国驻印度使馆。他们更了解印度国别具体情况,包括中印疫苗合作情况。

日本NHK记者:中国代表团在安克雷奇的背景吹风中说,刚才发言人也提到,中方做好了按双方事先商定的程序开展对话的准备。虽然中方将这个会谈称之为高层战略对话,但是美方并没有提过“高层战略对话”这个提法。因此,我觉得这同中方说的“事先商定”有一些矛盾。中方对此有何评论?

赵立坚:关于这个事情我们已经说过多次了。举行高层战略对话系美方提议,中方同意并参加。

