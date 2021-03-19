新华社纽约3月18日电 （国际观察）“疫苗民族主义”凸显一个“自私的美国”

新华社记者刘亚南

新冠疫情依然在全球蔓延，世界多国将接种疫苗作为有效预防新冠病毒感染的方式。然而全球疫苗供应始终紧张，多国疫苗接种进度缓慢。导致这一问题的一个重要原因是，美国奉行“疫苗民族主义”，大量囤积远超其人口需要的新冠疫苗，却不愿与他国分享过剩的疫苗。美国自私偏狭的做法破坏国际抗疫合作，妨害其他国家疫情防控，受到国际社会广泛批评。

自身疫苗过剩

作为全球疫情最严重的国家之一，美国在推动新冠疫苗接种方面“雄心勃勃”。美国总统拜登日前承诺，最迟到今年5月1日让美国所有18岁以上成年人均有资格接种疫苗。

美国自去年开始，就不惜斥重金签大单，从辉瑞制药公司、莫德纳公司等多家企业抢订尚处于临床试验阶段的多款疫苗。拜登日前还宣布将增购1亿支强生公司研发的疫苗，以防疫情出现“意外挑战”。此举使得美国政府采购的疫苗总数达到8亿支。

由于强生公司疫苗为单剂型，推算来看，美国目前已订购疫苗数量足以供4.5亿人接种，而美国人口约为3.31亿人。按照为每名美国人订购一份疫苗计算，最终将有大量疫苗被闲置。尤其是，根据皮尤研究中心2月中旬进行的调查，仍有30%的美国民众表示不愿接种新冠疫苗。

日本《每日新闻》指出，拜登政府强调当美国国内实现一定程度的群体免疫后，才会正式启动对外援助。“至少在疫苗分配方面，拜登继承了（前美国总统）特朗普的‘美国优先’路线。”

出口却要控制

尽管大量疫苗面临被闲置，但美国对疫苗出口实施严格控制，甚至搬出“战时”才动用的《国防生产法》对疫苗生产原材料实施出口管制。国际社会指出，美国此举不仅极大阻碍了其他国家从美国获得疫苗，而且也使美国以外的疫苗生产受到不利影响。

印度生物E公司首席执行官马希玛·达特拉说，美国供应商因《国防生产法》而不能执行全球客户的订单，不仅难以扩大疫苗生产规模，甚至连生产普通疫苗都面临困难。

作为美国诺瓦瓦克斯公司所研发新冠疫苗的主要生产企业，印度血清研究所首席执行官阿达尔·普纳瓦拉也说，不能从美国获得原料，将会严重阻碍疫苗生产。

世界卫生组织总干事谭德塞日前警告，全球新冠疫苗生产关键材料的短缺不仅限制了新冠疫苗生产，同时也限制了常规儿童免疫疫苗的生产。他指出，一些国家实施的法律限制让生命处于危险之中。

分享疫苗迟缓

拜登日前表示，美国正同几个国家商谈以确定哪一国可以获得美国富余的疫苗，但强调，向其他国家提供疫苗之前，须首先确保所有美国人都能接种。

作为美国近邻，墨西哥和加拿大在寻求分享美国富余的新冠疫苗时，一度吃了闭门羹。墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔曾直接表达对美国囤积疫苗的不满，“地球上最强大的国家，我们的邻居，比我们做得还糟”。

一些非政府组织也批评美国的新冠疫苗采购策略，呼吁白宫明确设定疫苗采购上限，并与他国共享疫苗。

在外界批评声音不断增大的压力下，美国终于在18日宣布，将分别向墨西哥和加拿大提供250万剂和140万剂新冠疫苗。但根据安排，两国预计将在今年晚些时候“归还”相应数量的新冠疫苗。

国际舆论指出，作为世界头号大国，美国向邻国“出借”疫苗都如此瞻前顾后、行动迟缓，这种自私自利的表现堪称当前令世界担忧的“疫苗民族主义”的典型。美国的自私之举使全球疫苗分配陷入严重失衡，有损全球抗疫努力，凸显美式道义的虚伪本质。

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