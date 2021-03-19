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中国短期抗疫医疗队赴科摩罗卫生部交流

2021年03月19日19:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡3月19日电 （记者吕强）据中国援科摩罗短期抗疫医疗队消息：当地时间19日上午，在中国驻科摩罗大使馆的协调和带领下，中国援科摩罗短期抗疫医疗队拜会科摩罗卫生部，就医疗队工作与科方进行沟通对接，交流抗击新冠肺炎疫情经验。科摩罗卫生部长鲁布·雅库特·阿杜玛尼接见医疗队一行。

阿杜玛尼感谢中国政府派出医疗队协助科方应对疫情，并提供疫苗和抗疫物资援助。她指出，自科摩罗独立以来，中国一直陪伴在科摩罗左右，在各个方面都对科摩罗给予了帮助，特别是这次新冠肺炎疫情爆发以来，中国对科摩罗给予了很多帮助，不仅派出抗疫医疗队，同时给予物资援助，科总统对此表示感谢，她本人也代表卫生部表示感谢。希望医疗队能够与相关机构合作，更好地开展工作，协助改善科摩罗抗疫条件。

医疗队领队蒙强感谢科卫生部长期以来对中国派出援科摩罗医疗队的关心支持和帮助，中科两国在医疗卫生领域有着良好的合作基础，此次医疗队到科摩罗协助抗击疫情，是两国友好关系的生动实践。为表达对科摩罗的深厚友谊，在中国政府捐赠疫苗和抗疫物资的基础上，广西壮族自治区人民政府向科摩罗政府捐赠一批抗疫物资，希望对科摩罗应对疫情提供有力帮助。

随后，蒙强介绍了本次抗疫医疗队的人员组成、工作任务及初步工作设想，希望在科卫生部的协调帮助下，尽快投入抗疫一线，很好地与科方开展交流合作，协助科方应对疫情。阿杜玛尼对医疗队的初步工作计划设想表示支持和认同，并表示将协调国家抗疫委员会支持医疗队工作。医疗队还向阿杜玛尼送上了一份来自广西的防疫香囊，并介绍了其功效。阿杜玛尼详细了解香囊的用法和功效，对中医药的神奇功效非常感兴趣并表示感谢。

据悉，中国援科摩罗短期抗疫医疗队于17日抵达科首都莫罗尼，同机携带了中国政府捐赠的新冠疫苗和其他抗疫物资。医疗队12名队员由广西壮族自治区选派，将在科摩罗开展为期约3个月的抗疫援助工作。

(责编：崔越、刘慧)

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