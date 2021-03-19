人民网张家口3月19日电 （周雨、吴超岚）2022年北京冬奥会已进入倒计时，各项筹办工作也进入了全力冲刺的关键时期。北京冬奥会场馆在选址、规划设计、建设施工、交付、比赛使用及赛后利用几大方面坚持“绿色办奥”和可持续发展的理念。目前，所有竞赛场馆已全部完工，进入了内部装修及运行测试阶段。近日，人民网团队实地探访了2022年北京冬奥会张家口赛区的主要场馆和设施，走近“绿色冬奥”。

2021年3月17日，河北张家口，2022北京冬奥会国家跳台滑雪中心“雪如意”主体工程完工，配套设施正在加紧建设中。人民网 周雨摄

赛后利用：践行可持续发展理念

北京冬奥会场馆改造建设过程注重保护生态、节能减排，所有新建场馆采用高标准的绿色设计和施工工艺，在节能、垃圾处理与废水处理等方面成为示范。此外，场馆的赛后利用也引起了广泛关注。

张家口赛区4个竞赛场馆分别为云顶滑雪公园、国家跳台滑雪中心、国家越野滑雪中心和国家冬季两项中心。云顶滑雪公园赛后将继续作为比赛场地和大众滑雪健身场地；国家跳台滑雪中心赛后将建成国家训练基地，小跳台可作为儿童训练场地继续使用，顶峰俱乐部可用于大型会议和展览；国家越野滑雪中心赛后将建成四季户外体育公园；国家冬季两项中心赛后除了继续作为比赛场地使用外，夏季也可作为山地自行车场地。

2021年3月17日，河北张家口，2022北京冬奥会比赛场地云顶滑雪公园。人民网 吴超岚摄

除竞赛场馆外，张家口冬奥村/张家口冬残奥村在赛后将成为冰雪小镇的一个住宿接待中心。清华大学设计师王灏在采访中介绍了冬奥村样板间设计理念：“奥运村赛后将成为滑雪公寓。这种特意打造成的小户型，给滑雪爱好者一种‘家’的温馨感。”

2021年3月17日，河北张家口，冬奥村内部。人民网 周雨摄

绿电全覆盖：打下冬奥会亮丽底色

2022年北京冬奥会将在奥运史上首次实现全部场馆100%绿色电能供应。建设和运行低碳环保的冬奥场馆，离不开科技的支撑。“用张北的风点亮北京的灯”，张家口市张北柔性直流电网试验示范工程中都换流站站长王大中用一句颇具诗意的话总结了张北柔性直流输电工程在践行“绿色办奥”理念中的重要作用。

该工程是世界上首个汇集和输送大规模风电、光伏、储能、抽蓄等多种形态能源的四端柔性直流电网，把张家口地区的清洁能源输送到北京，为冬奥会提供充裕的绿色能源保障。

据王大中介绍，张北柔直工程每年向北京地区输送140亿千瓦时的清洁电力，节约标准煤约490万吨，减排二氧化碳1280万吨，全面满足北京和张家口地区26个冬奥场馆用电需求，实现北京冬奥会场馆绿电全覆盖，为冬奥会打下美丽中国底色，实现“绿色奥运”。

2021年3月18日，河北张家口，张北柔性直流工程换流站。人民网 吴超岚摄

2022年北京冬奥会是推动冰雪运动在中国发展、鼓励全民参与冰雪运动的契机，也是促进清洁能源产业发展、城市转型升级的良机，对推动我国“碳达峰、碳中和”目标进程具有积极意义。

(责编：崔越、刘慧)