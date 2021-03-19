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“百姓素质更高了，生活环境更美了”

——访哈萨克斯坦著名汉学家克拉拉·哈菲佐娃

2021年03月19日17:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网努尔苏丹3月19日电 （记者周翰博）“随着生活水平不断提高，中国人的整体素质也得到大幅提升。”近日，哈萨克斯坦著名汉学家克拉拉·哈菲佐娃在接受本网记者采访时表示，在过去半个多世纪的时间里，她和她的学生们始终关注中国发展。“中国日新月异的变化绝不仅仅停留在物质层面，老百姓整体素质的跃升，以及由此产生的一系列社会现象同样值得深入研究。”

“与数十年前相比，现在的中国人更加注重维护公共场所的秩序。”哈菲佐娃告诉记者，如今现代化大型商超，以及管理有序的专业化市场和购物中心。“优美的环境使逛街购物成为一种时尚和享受。”

“众所周知，中国的基础设施在过去20多年间发生了翻天覆地的变化。”哈菲佐娃对记者说，“与此同时，虽然各类基础设施建设仍在提速，但扰民的噪音却大幅减少。尤其是位于居民区、校园、医院等公共场所周边的施工工地，基本不会在规定时段以外的时间施工，更不会污染环境。”

除此之外，公共交通也变得更加便捷、舒适。哈菲佐娃对记者表示，现在中国很多城市建成了绿色、环保的公交、地铁网络。广大乘客也都能自觉维护车厢环境。“现在的火车车厢比原来的干净多了，尽管远途的乘客依然会在途中就餐，但绝大部分乘客会主动收拾垃圾，并送至指定地点。”

中国人的生活习惯同样也在与时俱进。哈菲佐娃指出，以前，中国人要到公共浴室洗澡，现在淋浴设施成了新建住宅，甚至学生宿舍的标配。流动的露天食品摊越来越少，干净整洁的餐厅以及规范的外卖服务成为人们日常就餐的主要选择。“现在几乎所有餐厅都提供消毒餐具，卫生条件大为改观。不少餐厅倡导环保理念，鼓励顾客自带餐具，得到积极响应。”

中国人的整体素质提高了，生活环境也更美了。哈菲佐娃对记者说，精致的街心花园、宽阔的休闲广场、美丽的滨河步道……绿水青山正在成为中国各地竞相打造的地区名片。“周六志愿者义务清扫大街的景象在中国早已成为历史。专业化的环卫机构以及高素质的民众成为美好生活环境最有力的维护者。”

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，在抗击疫情过程中，中国人的高素质再次得到充分体现。哈菲佐娃表示，面对疫情，绝大部分中国人能够严格执行隔离措施，自觉配戴口罩，减少聚会，保持社交距离，为迅速控制住疫情提供了保障，也为世界各国树立了榜样。

(责编：崔越、常红)

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