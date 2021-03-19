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国际观察：美国种族主义顽疾，真的无药可救

崔越
2021年03月19日15:54 | 来源：人民网-国际频道
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日前，美国佐治亚州亚特兰大地区的恶劣枪击案震惊了世界。尽管嫌犯否认“种族主义”的作案动机，但6名遇难者为亚裔女性的事实无疑证明，亚裔再次成为疫情背景下仇外情绪的牺牲品。

今年以来，“仇亚”事件不断在美国上演：1月31日，加州一名84岁的泰国老人突然被人推倒在地，不治身亡；2月16日，纽约一名52岁亚裔女性遇袭，头部缝了10针；3月17日，一名75岁的华裔老妇在旧金山市场街遭到白人男子的无故袭击，头部受伤流血……

美国媒体称，种族主义和白人至上一直是亚裔美国人生活的一部分，这是“悲剧性的”。那么这一悲剧从何而来？又将向何处去？

本届白宫新闻发言人将“仇亚”犯罪的增加归咎于上届政府的破坏性言论。的确，一些反华势力就新冠疫情散播谎言，煽动民族主义和仇恨，将亚裔群体向危险的深渊又推了一把。

根据美国“制止仇恨亚太裔美国人组织”3月16日发布的报告，自2020年3月19日至2021年2月28日，美国国内发生3795起各类针对亚裔的种族歧视事件。美国政客嘴里轻描淡写的一句“中国病毒”，悄悄在许多人心里埋下仇恨的种子，在某个“糟糕的一天”生根发芽为带血的子弹。

在美国社会，白人将少数族裔当成仇恨发泄对象有其历史文化基因。从1871年的洛杉矶华人大屠杀，到1882年的《排华法案》，到二战期间将数万日本移民关进集中营，再到9·11事件引发的对穆斯林的仇恨……白人以外的种族随时随地可能成为战争、失业、疫情或恐怖主义事件的替罪羔羊，成为发泄仇恨的工具。

亚洲女性还成为某种“罪恶幻想”的投射对象。对于此次亚特兰大杀人案的作案动机，嫌犯称自己是为了消除 “诱惑”。英国《卫报》称，简直想不出比这更加没有人性的话。加州大学伯克利分校民族研究教授凯瑟琳（Catherine Ceniza Choy）分析称：“杀死亚裔女性来消除一个男人面临的诱惑，凸显了亚洲和亚裔美国女性作为某种欲望投射物的历史，在这里，她们的价值只与男性的幻想和欲望有关。” 根据亚太性别暴力研究所的报告，即便不在疫情期间，有21%-55%的亚洲女性在美国经历过性骚扰或性暴力。

美国学者托马斯·索维尔在《美国种族简史》中总结：“肤色在决定美国人的命运方面，显然具有举足轻重的作用。”令人悲伤的是，关于这种作用的负面故事一直在反复重现。

枪击案发生后，美国多个城市的人群走上街头，抗议针对亚裔美国人的暴力行为。这些场景与去年“黑人的命也是命”抗议运动十分相似。再往前追溯，马丁·路德·金在1963年就曾带领黑人喊出“我有一个梦想”。

人们不断地发泄不满，可悲剧却不断上演。或许这就是美国前总统奥巴马所说的“常态”——“因种族而被区别对待是数百万美国人民悲剧性的、痛苦的、愤怒的‘常态’。” 

(责编：崔越、常红)

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