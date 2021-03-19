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王毅在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场

2021年03月19日13:06 | 来源：人民网-国际频道
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　　人民网美国安克雷奇3月18日电 （记者李志伟）当地时间3月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅在安克雷奇同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文举行中美高层战略对话。

　　在美方发表开场白后，王毅表示，中方是应美方邀请而来。安克雷奇位处中美两国首都航线中间位置，是中美交往的“加油站”，也是中美两国相向而行的“交汇点”。过去几年，由于中国的正当权益受到无理打压，中美关系遭遇前所未有的严重困难。这种局面损害了两国人民利益，损害了世界稳定与发展，不应再继续下去了。中方过去、现在、将来都绝不会接受美国的无端指责，同时我们要求美方彻底放弃干涉中国内政的霸道行径。美国的这个老毛病要改一改了！

　　王毅说，尤其要指出的是，3月17日，美国在香港问题上再次升级对中国的所谓制裁。这种粗暴干涉中国内政的做法激起中国人民强烈愤慨，我们当然坚决反对。美方在中方即将动身赴美参加中美高层战略对话前夕出台这一举措，这不是正常的待客之道。如果美方想以此增强所谓对华优势的话，那完全是打错了算盘，恰恰暴露了内心的虚弱和无力。这种做法丝毫不会影响中方的正当立场，也丝毫不会动摇中国人民维护主权和尊严的坚定意志。

　　王毅指出，美方刚才在开场白中还声称一些国家认为中国胁迫他们。美方要搞清楚这是来自他们的说法，还是美方自己的主观臆断。如果美方仅仅因为一些国家是美国的盟友就偏听偏信，甚至袒护他们的错误言行，那么国际关系就很难正常发展。到底谁在胁迫谁，世界人民自有公断，历史也会作出公正结论。

　　王毅强调，习近平主席和拜登总统除夕通话非常重要，双方达成的共识为中美关系重回正轨指明了方向。国际社会高度关注我们在这里的对话，关注双方能否各自真正显示出诚意和善意，关注我们能否从这里向全世界发出积极和正面的信号。如美方愿意，我们可以同美方一道，在相互尊重的基础上交换意见，共同把这份责任承担起来，把我们应当做的工作做好。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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