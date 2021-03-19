新华社美国安克雷奇3月18日电 当地时间3月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅在安克雷奇同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文举行中美高层战略对话。

在美方发表开场白后，杨洁篪首先发言。杨洁篪强调，中国农历新年除夕，习近平主席同拜登总统成功通话，一致同意双方要加强沟通，管控分歧，拓展合作，这对今后一段时期中美关系发展有重要指导意义。此次中方应邀来到安克雷奇同美方举行中美高层战略对话，是落实两国元首通话共识的重要举措，也是两国元首亲自决策举行的。两国民众和国际社会都期待对话能够取得务实成果。

杨洁篪表示，我们希望这次对话是真诚的、坦率的。中美两国都是世界大国，对地区和世界的和平、稳定、发展都负有责任。中国刚举行了两会，通过了“十四五”规划和2035年远景目标纲要。中国正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，到2035年将基本实现现代化，到2050年将建成社会主义现代化强国。中国抗击疫情取得重大战略成果，脱贫攻坚取得全面胜利，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，中国人民更加紧密团结在以习近平同志为核心的中国共产党中央周围。

杨洁篪指出，中方主张和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，主张维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，而不是以一小部分国家制定的规则为基础的秩序。世界上绝大部分国家并不承认美国的价值就是国际价值，不承认美国说的就是国际舆论，不承认少数国家制定的规则就是国际规则。美国有美国式的民主，中国有中国式的民主。中国坚持走和平发展道路，为国际和地区和平与发展、为维护联合国宪章宗旨和原则作出不懈努力，而不像美国动辄动用武力，造成世界动荡、不安。美国国内在人权等方面存在很多问题。美国应当做的是改变自己的形象，管好自己的事，而不应自己的问题没解决好，向世界转嫁矛盾、转移视线，不应对中国的人权、民主说三道四。中国共产党领导和中国政治制度得到中国人民衷心拥护，任何要改变中国社会制度的做法都是徒劳的。

杨洁篪强调，中美都是大国，在抗击疫情、实现复工复产、应对气候变化等方面有很多共同利益。希望美方改变零和博弈思维，放弃“长臂管辖”等错误做法，不要滥用国家安全概念干扰两国正常贸易往来。中美两国应当同亚太各国都发展良好关系，应该有共同的朋友，这才是21世纪的处世之道。台湾、香港、新疆都是中国领土不可分割的部分，中方坚决反对美方干涉中国内政行径，并将继续作出坚定回应。美国没有资格居高临下同中国说话，中国人不吃这一套。与中国打交道，就要在相互尊重的基础上进行。历史会证明，对中国采取卡脖子的办法，最后受损的是自己。

杨洁篪表示，中美关系“破冰”以来取得很多成绩，这是两国有识之士共同努力的结果，来之不易。当前国际形势发生很大变化，两国在新形势下一定要加强相互沟通，妥善管控分歧，努力推进合作，避免进行对抗。中美有过对抗的年代，中国都挺过来了。事实证明，对抗对美国没有好处。习近平主席指出，中美要实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。拜登总统也讲中美要不冲突不对抗。双方应全面正确贯彻两国领导人共识，使中美关系重新回到健康稳定发展的轨道上来。

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