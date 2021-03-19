人民网墨西哥城3月17日电 （记者刘旭霞）今年2月，习近平主席庄严宣告，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。墨西哥政府、政党、智库、媒体各界代表16日高度评价中国脱贫攻坚成就，认为中国对推动世界减贫事业发展、实现联合国2030可持续发展目标作出巨大贡献。

当天，中国驻墨西哥大使馆就中国脱贫攻坚成就举行线上宣介会，祝青桥大使首先介绍了中国脱贫攻坚成果和经验。祝青桥表示，改革开放以来，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。中国取得的减贫成就得益于中国共产党强大的凝聚力和号召力，以人民为中心的发展思想，全社会的广泛动员，实施精准扶贫方略以及广大扶贫干部作出的牺牲与奉献。

墨西哥农业和农村发展部长比利亚洛沃斯表示，中国脱贫经验有助于墨西哥掌握实现脱贫目标的有效途径，调整相关公共政策与机制，提出符合拉美实际情况的扶贫方案，应对农村地区贫困和发展不平衡问题，进而促进农业和农村的可持续发展。“墨西哥愿同中国充分利用好双边和多边机制，就农业农村发展等扶贫工作加强政策、经验交流互鉴，促进双方经济社会发展，更好造福两国人民。”

“脱贫问题是全球共同面临的重要议题，中国取得历史性的脱贫攻坚成就，标志着人类社会进步的重要里程碑。”墨西哥参议院外委会主席巴斯孔塞洛斯表示。

墨西哥福利部规划与国际关系局局长奥维多认为，中国政府和中国人民立足国情，探索出一条中国特色的减贫道路，坚持中国共产党的领导和始终为人民谋利益的初心是中国脱贫攻坚取得全面胜利的重要因素。

“自改革开放以来，中国在基础设施建设、住房改善、提高就业以及信息通信网络建设等各方面取得巨大成就。我们将密切关注中国政府的各项经济举措，深化两国在贸易、投资和基础设施建设等领域的务实合作。”墨西哥公民运动党国际事务书记阿维拉表示。

“中国处于举世瞩目的历史交汇点，中国人民生活得到极大改善，中国提前10年实现联合国减贫目标，为实现2030可持续发展目标作出贡献。”墨西哥参议院亚太非外委会主席皮内多说，中国经济由高速增长阶段向高质量发展，数字经济、绿色发展在中国经济社会发展中发挥重要作用，中国方案与成就为其他国家改善民生和经济发展提供借鉴。

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