新华社北京3月18日电 3月18日，针对美国国务院就中国全国人大通过关于完善香港特别行政区选举制度的决定，宣布更新对包括14名全国人大常委会副委员长在内的中方有关官员实施制裁，全国人大常委会发言人发表谈话，强调美方以香港事务为借口粗暴干涉中国内政的行径十分蛮横、恶劣，中国全国人大表示坚决反对，予以强烈谴责。

发言人指出，中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法共同构成香港特别行政区的宪制基础。香港特别行政区选举制度是特别行政区政治体制的重要组成部分，在香港实行什么样的选举制度是中央事权。近年来特别是2019年“修例风波”以来，香港法治和社会秩序遭到严重冲击，“一国两制”受到严重挑战。全国人民代表大会作为最高国家权力机关，行使宪法和基本法赋予的职权，从宪制层面对完善香港特别行政区选举制度作出决定，既是全国人民代表大会不容置疑的权力，也是全国人民代表大会依法履行的责任。

发言人表示，此次修改完善香港特别行政区选举制度，目的是消除制度机制方面存在的隐患和风险，为全面准确贯彻“一国两制”方针，全面落实“爱国者治港”原则提供健全的制度保障。

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。中国全国人大将一如既往履行法定职责，坚定不移依法维护国家主权、安全、发展利益，维护宪法和基本法确定的香港宪制秩序，为打击“港独”势力、确保爱国者治港、保持香港长期繁荣稳定提供法律保障。

(责编：艾雯、刘洁妍)