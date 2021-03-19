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日本宣布东京都等地紧急状态21日到期后解除

2021年03月19日09:02 | 来源：新华社
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3月18日，日本首相菅义伟在东京首相官邸的记者会上发言。新华社/共同社

新华社东京3月18日电（记者华义）日本首相菅义伟18日宣布，东京都及其周边的埼玉县、千叶县和神奈川县的紧急状态将于21日到期后解除。

菅义伟说，首都圈1都3县单日新增确诊病例数已比1月7日减少超过80%，病床使用率也下降到40%以下，因此决定在这次紧急状态于21日到期后解除。上述地区的本次紧急状态从1月8日开始，经多次延长到3月21日。

3月18日，日本首相菅义伟（左二）在东京参加新冠疫情对策总部会议。新华社/共同社

菅义伟说，为防解除紧急状态后疫情反弹，将从加强餐饮业防控、应对变异病毒、推进疫苗接种等5个方面强化防疫措施。

日本这次紧急状态相对宽松，政府呼吁民众尽量避免紧急状态期间尤其是20时后外出，餐厅等也被要求只营业到20时，其他措施还包括要求企业将居家办公员工比例提高到70%等。日本2020年实施紧急状态时中小学曾停课，今年的紧急状态既没有“封城”，学校也没有停课。

3月18日，日本首相菅义伟在东京首相官邸的记者会上发言。新华社/共同社

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间18日18时20分（北京时间17时20分），日本当日新增新冠确诊病例1499例，累计确诊452771例；新增死亡病例32例，累计死亡8764例。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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