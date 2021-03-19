新华社法兰克福3月18日电（记者沈忠浩 左为）欧洲央行行长拉加德18日在欧洲议会视频听证会上表示，欧洲央行将继续采取一切适当措施支持欧元区经济复苏。

拉加德说，当前欧元区经济形势好于一年前，并有望进一步改善，但疫情变化和疫苗接种速度仍带来不确定性。继去年第四季度环比萎缩0.7%之后，今年第一季度欧元区经济预计仍为负增长。

拉加德认为，近几个月欧元区名义通胀率有所上升，主要由一些过渡性因素驱动，预计未来几个月可能继续上扬。同时，供应受限和内需恢复也有望推高剔除能源和食品价格因素的核心通胀率。不过，工资上涨动力不足和欧元升值抑制了总体价格攀升，欧元区中长期通胀预期仍保持低位。

关于欧元区融资条件变化，拉加德指出，今年以来欧元区无风险市场利率和主权债券收益率上升，可能导致更广泛的融资条件收紧。如果市场利率持续大幅上升且不加以控制，可能对通胀前景造成不利影响。

基于上述判断，欧洲央行日前决定在今年第二季度显著加大紧急资产购买计划下的购债力度。

拉加德说，欧洲央行将继续监测汇率变化对欧元区中期通胀前景的潜在影响，并随时准备酌情调整货币政策工具。

为应对新冠疫情冲击，欧洲央行去年3月宣布实施高度灵活的紧急资产购买计划，此后两次扩大购债总规模至1.85万亿欧元。该计划将至少持续到2022年3月。

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