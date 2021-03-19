新华社北京3月18日电（记者成欣）由中国人民对外友好协会主办的中国两会精神解读座谈会18日在京举行，来自中外10多个国家和地区的商界、学界等领域的400多名嘉宾就中国两会成果进行了交流和研讨。

在华外国商会代表表示，中国两会释放了扩大高水平开放的信号。作为中国改革开放的贡献者、受益者、见证者，在华外企期待与迈向更高水平开放的中国一道分享更多机遇，实现互利共赢和共同发展。

中国美国商会主席葛国瑞说，商会会员企业非常期待中国通过持续推进“放管服”改革、扩大对外开放，为包括外资企业在内的各类市场主体打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

“作为中美之间的桥梁，中国美国商会将会继续加强同美国政策制定方之间的沟通，使美方全面了解在华美企的运营情况，继续推动两国建立更加稳定的经贸关系，为会员企业在华的长久发展创造更加稳定、可预测的商业环境。”他说。

中国日本商会副会长小原正达认为，不久前公布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要引发各界关注，也是在华外资企业重点研究的课题。“十四五”期间，在具有可预见性的、更好的营商环境下，外资企业能够充分利用机遇，开拓新的领域，与中国一起实现高质量发展。

中国人民对外友好协会会长林松添表示，此次主办这一线上线下交流活动，旨在促进各国在华企业、商会、非政府组织和媒体人士及国际社会深入了解中国两会重要成果，理解中国如何进一步立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动构建新发展格局，推动更高水平对外开放、实现更大互利共赢。

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