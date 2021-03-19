3月17日，智利卫生部长帕里斯（左二）和智利卫生部副部长达萨（左一）在圣地亚哥与智利天主教大学参与科兴疫苗Ⅲ期临床试验的工作人员交谈。新华社发（智利卫生部供图）

新华社圣地亚哥3月17日电（记者尹南 张笑然）智利有关专家团队17日在圣地亚哥举行发布会，介绍了去年11月以来中国科兴公司新冠疫苗在智利进行Ⅲ期临床试验的初步情况，证实科兴疫苗具有良好的安全性和免疫原性。

当天，智利天主教大学领导的科兴疫苗Ⅲ期临床试验团队向智利卫生部、科技部和公共卫生研究院提交了疫苗质量、安全性和免疫原性的相关报告。

在疫苗安全性方面，专家称，基于约500名志愿者参与的初步研究结果显示，无一例严重不良反应，最常见的不良反应为接种部位疼痛，通常较轻微且持续不超过一两天，头疼、低热等不良反应的比例低于5%，与安慰剂组比例相当。报告的结论是，科兴疫苗具有良好的安全性，接种者对该疫苗的耐受性好。

3月17日，智利天主教大学领导的科兴疫苗Ⅲ期临床试验团队专家在圣地亚哥智利天主教举行的发布会上发言。新华社发（智利卫生部供图）

专家称，对于疫苗免疫原性研究显示，第一剂疫苗接种14天后可在部分接种者体内检测到新冠病毒抗体的增加，第二剂接种后2周，90%的接种者体内抗体明显增加，抗体具有中和能力，这意味着能够预防病毒入侵人体细胞。

专家还指出，科兴疫苗在60岁以上人群中和60岁以下人群中产生的免疫反应没有区别。

3月17日，智利天主教大学参与科兴疫苗Ⅲ期临床试验的工作人员在位于圣地亚哥的实验室工作。新华社发（智利卫生部供图）

据悉，科兴疫苗智利Ⅲ期临床试验共招募了2000多名志愿者，在智利全国8个中心进行。除智利天主教大学外，当地还有多所公立、私立医院和大学参与了这项试验。智利公共卫生研究院于今年1月20日宣布给予科兴新冠疫苗紧急使用许可。

智利于今年2月3日启动全国新冠疫苗大规模接种。截至3月17日，智利已有527万人接种了至少一剂新冠疫苗，其中250万人完成两剂新冠疫苗接种。

(责编：艾雯、刘洁妍)