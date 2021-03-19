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美国卫生专家担忧新冠疫情在监狱内进一步蔓延

2021年03月19日08:47 | 来源：新华社
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新华社纽约3月18日电（记者夏林）尽管美国疾病控制和预防中心建议为监狱囚犯和其他易感人群优先接种新冠疫苗，但美国各州对这一建议的落实情况不一，卫生专家担心这种状况会造成新冠疫情在美国监狱系统内进一步蔓延。

据《纽约时报》18日报道，迄今新冠疫情已在美国夺去至少2600名囚犯的生命，感染新冠病毒的囚犯人数超过51万。加利福尼亚州、康涅狄格州等约一半的州已把囚犯列入早期接种名单。堪萨斯州州立监狱内的约8700名囚犯中，约一半已接种新冠疫苗，所有囚犯将在4月中旬前至少接种一剂疫苗。但是，得克萨斯州和阿肯色州本周才开始为囚犯接种，佛罗里达州甚至还未开始考虑为囚犯接种疫苗的问题。

美国卫生专家认为，监狱牢房内几乎无法确保社交距离，人满为患是常态，通风条件差，这些情况极易导致新冠疫情进一步蔓延，应将囚犯列为新冠疫苗优先接种人群。《纽约时报》的调查显示，美国监狱中囚犯的新冠病毒感染率是普通人群的4倍多，死亡率则是普通人群的2倍多。

报道说，考虑到变异新冠病毒正在美国传播，如果不在监狱系统内加快疫苗接种，监狱内的疫情恐将变得愈发糟糕甚至达到不可控的地步。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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