新华社亚的斯亚贝巴3月18日电（记者汪平）吉布提消息：中国政府援助吉布提政府的新冠疫苗18日上午运抵吉布提昂布利国际机场。吉外交部长优素福、卫生部长迪里耶和中国驻吉布提大使卓瑞生等前往机场迎接。

卓瑞生在交接仪式上说，吉布提是首个获得中国疫苗的东非国家，中国是首个通过双边援助向吉提供疫苗的国家，这是中吉两国和两国人民之间深厚情谊的生动写照。

卓瑞生表示，自吉暴发疫情以来，中方不仅向吉方提供医疗物资援助、派遣医疗专家组，支持吉方抗疫行动，还全力保障两国合作项目稳步推进，支持吉方重振经济。相信中国疫苗将进一步助力吉方战胜疫情、推动疫后经济恢复。中方将继续竭尽所能支持包括吉布提在内的其他国家抗击疫情，不懈开展抗疫国际合作，争取早日最终战胜疫情，共建人类命运共同体和卫生健康共同体。

优素福和迪里耶分别致辞，代表吉政府和人民向中国政府和人民表示衷心感谢。他们表示，中方始终同吉方坚定站在一起，特别是在吉方抗疫最艰难时刻，中方率先驰援，并在吉方提出疫苗需求后迅速作出回应，再次给予宝贵支持。中国疫苗的到来将极大助力吉政府全民疫苗接种计划顺利进行，进一步增强吉方抗击疫情的能力。

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