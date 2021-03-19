新华社阿布贾3月18日电（记者郭骏）尼日利亚教育国务部长丘库埃梅卡·恩瓦朱巴18日说，尼日利亚失学儿童人数超过1000万，政府将加大对教育部门的投入，确保失学儿童有机会重返校园。

尼日利亚联邦政府教育救助项目“人人共享更好教育服务”启动仪式当天在北部吉加瓦州首府杜策举行。恩瓦朱巴在仪式上发表讲话说，尼日利亚教育系统目前面临的主要问题是失学率高、基础设施破败以及合格教师数量不足。据估计，全国失学儿童人数超过1019万，数量为撒哈拉以南非洲国家中最多。

恩瓦朱巴说，“人人共享更好教育服务”项目将惠及17个儿童失学情况比较严重的州，政府将加大对这些州教育部门的投入，确保失学儿童有机会重返校园。他同时敦促各级地方政府部门克服困难，改进基础教育质量，尽力消除阻碍儿童接受教育的障碍。

据尼日利亚国家统计局发布的数据，尼日利亚全国人口超过1.93亿，其中5岁至14岁年龄段人口约为4977万。联合国儿童基金会网站数据显示，尼全国5岁至14岁年龄段儿童中，约有1050万人未在学校接受教育，儿童失学的主要原因有经济困难和社会文化习俗阻碍等。

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