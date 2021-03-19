新华社哈拉雷3月18日电（记者张玉亮）津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加18日在首都哈拉雷的威尔金斯医院接种第二剂中国政府援助的国药集团新冠疫苗。

奇温加在接种后对媒体发表简短讲话，称赞中国疫苗安全可靠，并呼吁津民众积极接种。他表示，目前津巴布韦疫苗接种工作进展顺利，随着更多疫苗陆续运抵，津政府将为更多民众接种，力争早日实现为60%人口接种、群体免疫的目标。

津巴布韦2月15日接收了中国援助的首批新冠疫苗，并迅速部署第一阶段接种工作。2月18日，奇温加接种第一剂中国疫苗，成为该国首位疫苗接种者。津卫生部数据显示，截至3月18日，一线医护人员、高风险场所工作人员、新闻记者等40002人已接种疫苗。

由中国援助的第二批新冠疫苗3月16日运抵哈拉雷，津政府从中国购买的首批疫苗也同机抵达。奇温加在迎接疫苗时表示，津政府将妥善用好这批疫苗，将于近期启动第二阶段接种工作，学校教职员工等人群将被纳入接种范围。

去年底至今年初，津巴布韦暴发第二波新冠疫情，新增确诊病例和死亡病例激增。截至3月18日，该国累计确诊病例36611例，累计死亡1509例，累计治愈34226例。

(责编：艾雯、刘洁妍)