国际原子能机构日前确认伊朗在该国纳坦兹地下核设施使用新一代离心机将浓缩铀丰度提升至5%。路透社分析，伊方在核活动方面不断突破伊核问题全面协议限制，旨在向约瑟夫·拜登领导的美国政府施压，促使美方重返伊核协议并解除对伊制裁。

路透社报道，国际原子能机构在15日提交给成员国的一份报告中说：“截至2021年3月15日，伊朗在（纳坦兹地下）燃料浓缩厂使用安装于30个级联的5060台IR-1型离心机、安装于三个级联的522台IR-2m型离心机和安装于一个级联的174台IR-4型离心机，将天然六氟化铀中铀-235丰度提升至5%。”

2015年7月，伊朗与美国、俄罗斯、英国、法国、中国和德国达成伊核协议。协议限定伊朗只能使用第一代离心机即IR-1型离心机开展铀浓缩活动，浓缩铀丰度不得超过3.67%。

根据伊核协议，伊朗承诺限制该国核计划，换取联合国、美国和欧洲联盟解除制裁。2018年5月，时任总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，随后恢复并追加对伊制裁。

2019年5月，伊朗方面逐步放弃执行伊核协议部分条款，包括突破低丰度浓缩铀存量限制，提高浓缩铀丰度，启动先进的IR-4型离心机和IR-6型离心机，向福尔多核设施离心机注铀气等。

去年12月，伊朗议会通过法案，强调如果美方2月下旬仍未解除制裁，伊方将进一步突破伊核协议限制。今年1月初，伊朗宣布福尔多核设施浓缩铀丰度提高至20%，恢复到协议签署前水平。

伊朗能否产出武器级浓缩铀备受国际社会关注。武器级浓缩铀丰度要求高于90%。

1月20日拜登入主白宫后，美方表示有意重返伊核协议，但前提是伊方重新履行协议。伊朗方面则表示，无意发展核武器，若美方重返协议并解除对伊制裁，则伊方核活动均可“逆转”。

美联社援引国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西15日发给成员国的报告说，伊朗已在纳坦兹附近的试验燃料浓缩厂安装了一个级联的IR-4型离心机。此外，伊朗还计划在纳坦兹地下燃料浓缩厂安装第二个级联的IR-4型离心机。

就国际原子能机构确认伊朗在纳坦兹核设施使用新一代离心机提高浓缩铀丰度一事，美国方面尚未发表正式评论。（蒋国鹏）（新华社专特稿）

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