美国佐治亚州警方17日继续调查前一天首府亚特兰大地区针对按摩店的连环枪击事件，仍未确认作案动机。多名亚裔女性遭枪杀的事实令许多亚裔人更加担心自身安全。

一年来，亚裔频繁成为美国种族仇恨犯罪的受害者。这一势头今年有增无减。受亚裔非营利组织和政界人士连日疾呼促动，美国个别地方政府和执法机构开始采取措施保护亚裔社区安全。

【担忧不减】

亚特兰大市内及周边地区16日接连发生三起针对按摩店的枪击事件，致死8人，其中6人是亚裔女性。嫌疑人罗伯特·阿伦·朗在落网后供认，自己开枪杀人是因为“性成瘾”。警方暂时没有排除其他作案动机，包括仇恨亚裔和个人恩怨。

亚特兰大市长凯莎·兰斯·博顿斯告诉美国有线电视新闻网：“难以忽视的是，亚裔群体又一次成为袭击目标，这种情况全美都有发生。”

“制止仇恨亚太裔美国人组织”联合发起人之一、旧金山州立大学教授张华耀说：“整个（亚裔）群体都受到心理创伤。”

24岁的亚特兰大居民莉莉·黄告诉路透社记者，亚特兰大连环枪击案让她愈发担心只身一人在得克萨斯州开美甲店的母亲。“一想到那些（在按摩店里丧生的）女性，就会意识到自己的母亲（有朝一日）也会遭遇类似事情。”

纽约市立大学皇后学院院长弗兰克·吴说：“亚裔美国人害怕走出家门，不仅因为担心疫情，也是因为面临实实在在的威胁。他们担心在街头散步时或者料理生意时会挨人批评传播疫情甚至遭到报复。”

【多方疾呼】

路透社报道，一些亚裔头面人物17日敦促政府官员采取更多措施保护和支持亚裔社区，美国国会众议院一个委员会打算18日召开听证会商讨如何应对针对亚裔的仇恨犯罪。

另据美联社消息，加利福尼亚州有亚太裔背景的民选政府官员开始呼吁州长加文·纽瑟姆选择一名亚裔人选出任州总检察长，以便更好应对仇恨亚裔犯罪。

与其他州相比，加州亚裔人口数量最多，超过600万。现任州总检察长哈维尔·贝塞拉被总统约瑟夫·拜登提名为美国政府卫生与公共服务部长人选。

社交媒体上出现以“停止仇恨亚裔”为标签的话题，不少网民借此抒发愤怒、悲痛、担忧和无助。

专门追踪仇恨组织活动的南方贫困法律中心首席执行官玛格丽特·黄敦促亚特兰大司法机构以仇恨犯罪起诉枪击案嫌疑人，提醒如果不把这件事界定为仇恨犯罪，“将令其他（亚裔）人打消站出来求助的念头”。她说，美国执法机构应该培训如何界定仇恨犯罪。

美国国会亚太裔委员会2月警告，新冠疫情暴发以来美国国内针对亚裔群体的暴力事件激增已使亚裔美国人面临“危机”，呼吁国会加快相关立法程序，对针对亚裔的仇恨犯罪进行更严厉惩罚。

【些许改变】

针对亚裔的仇恨犯罪呈上升趋势的背景下，美国联邦政府和部分地方政府乃至执法机构已经开始有所行动。

距离亚特兰大不远的佐治亚州格威内特县警方17日说，尽管没有安全威胁情报，为防止类似亚特兰大按摩店枪击案的事件发生，他们开始在亚裔商圈内外部署更多警力。

纽约市警察局反恐部门证实，他们打算在亚裔社区附近部署更多警力。

加州州长纽瑟姆先前签署一项州法案，向“制止仇恨亚太裔美国人组织”和加州大学洛杉矶分校亚裔美国人研究中心拨款140万美元，资助追踪仇恨亚裔犯罪事件。

拜登本月11日在纪念美国新冠疫情一周年的全国讲话中说，新冠病毒导致针对亚裔美国人的仇恨犯罪增加，必须阻止这种势头。（杜鹃）（新华社专特稿）

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