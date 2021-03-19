坦桑尼亚总统约翰·马古富力17日因心脏病去世，享年61岁。他是这个东非国家首位在任内去世的领导人。

马古富力做事雷厉风行，无惧阻碍，外号“推土机”。执政五年多来，他致力于打击腐败，减少贫困，推进大型基础设施建设。他的离去让坦桑尼亚民众陷入悲伤。

【因病去世】

17日临近午夜时分，坦桑尼亚副总统萨米娅·苏卢胡·哈桑在国家电视台发表讲话，宣布马古富力在达累斯萨拉姆一家医院病逝。

“亲爱的坦桑尼亚人，我悲伤地告诉大家，今天，2021年3月17日下午6时许，我们失去了我们勇敢的领导人。”

哈桑说，马古富力受心脏病困扰已有十年。他因心脏不适于本月6日入院治疗，次日出院，后来又感到不适，14日紧急住院。

据法新社报道，马古富力上一次公开露面是2月27日。这名虔诚的天主教徒先前连续三个星期日没有参加弥撒，引发人们对其健康状况的关注。

哈桑宣布，全国哀悼14天，降半旗。葬礼正在安排中。

反对党领导人齐托·卡布韦在社交媒体上发布声明，说他在闻讯后与哈桑通电话，就马古富力去世致哀。“国家会记住他为我国发展作出的贡献。”

【穷人总统】

马古富力常说：“我知道贫穷意味着什么。”

1959年10月，马古富力出生在坦桑尼亚西北部维多利亚湖畔一个农民家庭，全家人住在一座茅草屋。他从小放牛、卖牛奶、卖鱼以贴补家用，而且学习成绩优良，把读书视为脱贫之路。这也是他出任总统后扩大免费教育的主要动机。

马古富力1988年在达累斯萨拉姆大学获得数学和化学本科学位，在一所中学任教多年，后来在农业合作社工作。1995年步入政坛，当选议员，历任土地、住房和人员安置部长，畜牧与渔业部长，工程部长等。

“推土机”这个绰号是马古富力出任工程部长期间因勤奋工作而获得。

作为执政党坦桑尼亚革命党候选人，马古富力2015年10月首次当选总统。反腐成为他的个人标志，也帮助执政党重新提升在坦桑尼亚民众中的支持率。

马古富力上任后带来一股新气象。就职第一天早晨，他突然出现在财政部办公楼，检查有多少官员按时到岗。他经常突击视察政府部门，开除迟到的公务员，甚至有多名官员因为迟到而短暂入狱。

他推行一系列财政紧缩措施，提倡节俭过节，取消开销不菲的独立日官方庆祝活动，禁止公款购买圣诞节和新年贺卡。他还禁止不必要的出国访问，要求公务员出差不得坐头等舱，打击偷税漏税和公职人员玩忽职守，清查“吃空饷”……

马古富力大力推动基建，计划今年6月底以前实现“村村通电”。他启动建设一条铁路和一座大型水电站，以期实现全国发电量翻倍。

去年10月，马古富力以84%的得票率赢得连任。

【深受爱戴】

马古富力受到许多民众支持和爱戴。支持者认为，马古富力专注于经济发展，是希望帮助更多人摆脱贫困。

坦桑尼亚现在是世界上增速最快的经济体之一，去年7月被世界银行列为中等收入国家，比马古富力政府预期提前了5年。

达累斯萨拉姆市民帕特里斯·塔里莫说：“我在他还是工程部长的时候就记住了他，后来他成了总统，是个努力工作的总统，哪怕你一开始不同意他的主张，后来也会赞同他。我欣赏他，他干得着实不错。”

25岁的刘易斯告诉法新社记者：“我们失去了希望，因为他是我依赖的领袖，他是穷人的领袖。现在，我们的领袖去世了，我们不清楚会发生什么样的变化。”

根据坦桑尼亚宪法，现年61岁的哈桑将继任总统，完成马古富力余下任期，直到2025年。哈桑将与坦桑尼亚革命党协商，任命一名副总统。

英国伯明翰大学专门研究非洲国家的尼克·奇斯曼教授认为，“马古富力自当选以来一直主导政局，会留下一定程度的政治真空”。（胡若愚）（新华社专特稿）

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