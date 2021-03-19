俄罗斯外交部17日批评美国领导层“欠考虑”言论威胁双边关系，宣布召回驻美大使阿纳托利·安东诺夫，讨论如何“纠正”俄美关系。

同一天，美国政府宣布进一步收紧对俄出口管制。

【俄会商对策】

俄罗斯外交部在一份声明中说：“俄罗斯驻美大使定于3月20日飞回（俄首都）莫斯科参与磋商。这些计划中的会议将由外交部和其他政府部门参与，从而商讨如何纠正处于危机中的俄美关系。”

俄外交部强调，俄美关系经历过一些艰难时刻，是美方把它带入“死胡同”。召回大使是为避免让双边关系出现“不可逆转的恶化”。

声明说，俄方将分析对美国关系该做什么以及该往哪里去。“美国新一届政府执政已经将近两个月，距离100天这一象征性的里程碑也不远，现在有理由尝试评估（美国总统）约瑟夫·拜登的团队擅长和不擅长做什么。”

国际媒体解读，上述声明所说俄美关系“危机”，由美国国家情报总监办公室指认俄方干预美国2020年总统选举以及拜登负面评价俄罗斯总统触发。

拜登17日接受美国广播公司新闻部采访时谈及国家情报总监办公室上述报告，称俄总统弗拉基米尔·普京“将付出代价”，“大家不久就会看到”。拜登还就俄反对派人士阿列克谢·纳瓦利内的境遇公开批评普京。

俄罗斯国家杜马、即议会下院主席维亚切斯拉夫·沃洛金谴责拜登：“拜登侮辱我国公民。（言语）攻击（普京）就相当于攻击我国。”

克里姆林宫新闻秘书德米特里·佩斯科夫17日早些时候批评美方所谓俄方干预美国总统选举的报告没有事实依据。

【美再挥大棒】

法新社解读，前任美国总统唐纳德·特朗普拒绝说普京“坏话”，与之相比，拜登做法截然不同。

白宫发言人珍·普萨基17日在记者会上说，美方注意到俄外交部召回大使的消息。“本届政府将采取不同于上届政府的方式处理美俄关系。涉及关切领域，我们会直截了当。”

她说，美方将与俄罗斯在有共同利益的领域合作，同时要让个别俄罗斯人为其所作所为承担责任。

美国政府本月初以俄罗斯反对派人士纳瓦利内遭俄方“下毒”和判刑为由，宣布对俄实施一系列制裁。美国商务部17日宣布采取新一轮措施阻止对俄出口更多关乎国家安全的商品，包括一些技术、软件和零部件。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫回应，美方最新举措无益于“双边关系正常化”，“俄美关系进一步恶化应由美国负全责”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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