新华社莫斯科3月18日电（记者鲁金博）俄罗斯总统普京18日建议与美国总统拜登举行“直播形式”对话。

普京在俄罗斯电视台一直播节目中说，上次他与拜登的对话由拜登发起，他建议继续展开两国领导人间的对话，但希望是毫无保留的“直播形式”的公开对话。普京表示，希望对话在19日或22日举行，但也可在美方认为合适的时间进行。他已经指示俄外交部进行相关工作。

普京表示，核大国肩负着维护全球战略安全的责任，俄美两国人民对这一对话都会感兴趣。希望对话涉及两国关系、战略稳定、防疫以及地区冲突等问题。

美国白宫新闻秘书普萨基18日在记者会上说，拜登与普京相识多年，两人共同经历了美俄关系的很多阶段，拜登相信能继续与普京致力于两国关系的发展。

俄美关系近年来一直处于紧张状态，两国在网络安全、能源安全、军控以及地区热点问题上存在明显分歧。据报道，美国情报部门16日发布报告称，俄罗斯在2020年美国总统大选期间支持特朗普，对拜登竞选团队进行打压。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫17日表示，美国指责俄罗斯干涉2020年美国总统大选是毫无根据、未经证实的。俄罗斯外交部17日发表声明说，已召回俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫以讨论俄美关系前景。（参与记者：邓仙来）

(责编：艾雯、刘洁妍)