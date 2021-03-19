人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

普京建议与拜登举行“直播形式”对话

2021年03月19日08:26 | 来源：新华社
小字号

新华社莫斯科3月18日电（记者鲁金博）俄罗斯总统普京18日建议与美国总统拜登举行“直播形式”对话。

普京在俄罗斯电视台一直播节目中说，上次他与拜登的对话由拜登发起，他建议继续展开两国领导人间的对话，但希望是毫无保留的“直播形式”的公开对话。普京表示，希望对话在19日或22日举行，但也可在美方认为合适的时间进行。他已经指示俄外交部进行相关工作。

普京表示，核大国肩负着维护全球战略安全的责任，俄美两国人民对这一对话都会感兴趣。希望对话涉及两国关系、战略稳定、防疫以及地区冲突等问题。

美国白宫新闻秘书普萨基18日在记者会上说，拜登与普京相识多年，两人共同经历了美俄关系的很多阶段，拜登相信能继续与普京致力于两国关系的发展。

俄美关系近年来一直处于紧张状态，两国在网络安全、能源安全、军控以及地区热点问题上存在明显分歧。据报道，美国情报部门16日发布报告称，俄罗斯在2020年美国总统大选期间支持特朗普，对拜登竞选团队进行打压。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫17日表示，美国指责俄罗斯干涉2020年美国总统大选是毫无根据、未经证实的。俄罗斯外交部17日发表声明说，已召回俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫以讨论俄美关系前景。（参与记者：邓仙来）

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部